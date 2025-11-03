Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 3 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 3 de noviembre anticipa que estará con algo de nubes con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 5 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 9 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 10 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 8

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

