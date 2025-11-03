Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 3 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 3 de noviembre anticipa que estará con algo de nubes con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 5 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Domingo 9 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Lunes 10 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 8Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Guadalajara