Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

El clima en Cancún para este martes 9 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

