Cambio de horario: Estados donde sí hubo ajuste este 8 de marzo

El cambio en la hora volvió a generar dudas entre los mexicanos este domingo, luego de que el ajuste al reloj se aplicará únicamente en algunas regiones del país. Aunque el horario de verano fue eliminado en la mayor parte del territorio nacional hace algunos años, todavía existen zonas donde la modificación se mantiene vigente.

El ajuste entró en vigor durante la madrugada de este domingo 8 de marzo de 2026 en diversas localidades del norte de México, en esas regiones, los habitantes tuvieron que adelantar una hora sus relojes, generalmente a las 2:00 de la madrugada, aunque muchos dispositivos electrónicos realizaron el cambio automáticamente.

Para quienes utilizan relojes analógicos o de pared, el ajuste debió hacerse de forma manual antes de dormir o al iniciar la jornada dominical.

¿Por qué solo cambia la hora en algunas zonas?

Desde la aprobación de la Ley de los Husos Horarios en México, el horario de verano dejó de aplicarse en la mayor parte del país, la decisión se tomó con el argumento de priorizar la salud y el bienestar de la población.

Sin embargo, varios municipios de la franja fronteriza norte mantienen el ajuste para sincronizar sus actividades con Estados Unidos, lo que facilita el comercio, los cruces internacionales y la dinámica laboral entre ambas naciones.

Estados donde sí hubo cambio de horario

El ajuste se aplicó únicamente en municipios fronterizos de cinco estados:

Baja California: todo el estado, incluidos Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe.

todo el estado, incluidos Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe. Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero.

Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero. Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama.

Anáhuac y Los Aldama. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

En el resto del país no se realizó ningún ajuste de horario, por lo que los relojes permanecieron sin cambios este 8 de marzo.

