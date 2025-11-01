Cambio de horario: ¿dónde aplica este 2 de noviembre?

El cambio de horario no deja de causar cierta confusión en buena parte de la población. Fueron 26 años durante los que adelantar el reloj en el horario de verano y atrasarlo para el horario estándar fue una norma. Además, la ley que eliminó esta práctica, emitida en 2022, estableció el Horario Estacional (DST) para la franja fronteriza, la cual sigue aplicando los cambios al reloj en marzo y noviembre.

Este domingo 2 de noviembre, la hora se atrasará una hora en:

Baja California: todo el estado.

Chihuahua: Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Coahuila: Ocampo, Acuña, Jiménez, Zaragoza, Piedras Negras, Nava, Guerrero, Hidalgo, Allende, San Juan de Sabinas, Morelos y Villa Unión.

Nuevo León: Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

La razón de que estos territorios mantengan la distinción entre horario de verano y de invierno se debe a la ventaja de tener una misma hora en ambos lados de la frontera con Estados Unidos, pues la actividad económica y social hace impráctico el desajuste.

Esta situación también hace que Sonora sea el único estado fronterizo donde ningún municipio cambia de horario, pues Arizona tampoco aplica el cambio de hora.

El horario de verano es una medida para ahorrar energía eléctrica en el periodo estival; sin embargo, la ubicación geográfica de México hace que este ahorro sea mínimo en comparación con el que se consigue en países más cercanos a los polos de la tierra. Además, el cambio de horario nunca fue bien recibido entre la población, que a menudo aducía problemas de salud como trastornos del sueño y problemas cardiovasculares.

