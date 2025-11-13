Cámara de Diputados respalda resolución de la SCJN sobre adeudos fiscales de empresas de Grupo Salinas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó este lunes varios recursos promovidos por Grupo Elektra y TV Azteca, con los que ambas empresas buscaban frenar la ejecución de sentencias emitidas por tribunales federales que les exigen el pago de créditos fiscales que, en conjunto, superan los 33 mil millones de pesos.

Estas obligaciones fiscales, vinculadas a compañías del Grupo Salinas, se originan en casos que datan desde 2008. Con la decisión del máximo tribunal, quedan firmes las resoluciones emitidas a lo largo de los últimos años por diversas instancias judiciales, las cuales ordenan el pago de los adeudos. Las empresas habían logrado aplazar su cumplimiento mediante distintos litigios y recursos legales.

Te recomendamos: Fernández Noroña es confrontado por estudiantes durante su visita a Guanajuato

Tras el fallo, los coordinadores parlamentarios de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo manifestaron su respaldo a la resolución de la Suprema Corte, al considerar que se apega a la Constitución.

Los pronunciamientos fueron emitidos por Ricardo Monreal Ávila (Morena), Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) y Reginaldo Sandoval Flores (PT).

Lee también: Autoridades revisan ejes del Plan Michoacán por la Paz

NA