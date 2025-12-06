Calles cerradas y alternativas viales por evento de Claudia Sheinbaum en el Zócalo

La Ciudad de México tendrá una nueva manifestación este sábado, cuando partidarios de los gobiernos morenistas celebren siete años de la Cuarta Transformación con una marcha que partirá del Ángel de la Independencia y culminará con un evento en el Zócalo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ofrecerá un mensaje.

Se trata de la llamada Marcha del Tigre, denominada así en alusión a Andrés Manuel López Obrador, presidente que inició el movimiento y quien es conocido como el “Tigre de Macuspana”. El apelativo alude a su lugar de origen en Tabasco y a su actitud política, pero se popularizó principalmente tras la advertencia que hizo durante la 81 Convención Bancaria, en marzo de 2018, antes de las elecciones presidenciales de ese año. Entonces, afirmó que, si había fraude en su contra, él se retiraría a su rancho en Chiapas, pero el pueblo saldría a las calles y “a ver quién amarra al tigre”. La frase retoma, a su vez, la conocida sentencia de Porfirio Díaz cuando partió al exilio tras el triunfo electoral de Francisco I. Madero en los inicios de la Revolución: “Madero ha soltado al tigre; vamos a ver si puede domarlo”.

“Estamos celebrando siete años de transformación, porque él (López Obrador) entró al gobierno el 1 de diciembre de 2018. A nosotros nos tocó el 1 de octubre de 2024. Estamos cerrando el año 2025 con siete años de transformación. Siete años, celebración histórica. El pueblo de México está más consciente que nunca”, dijo Claudia Sheinbaum sobre la manifestación.

¿A qué hora y dónde empieza la Marcha del Tigre?

El contingente ciudadano se reunirá a las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzará por los carriles centrales de Paseo de la Reforma hacia avenida Juárez, por donde llegarán al Zócalo.

Hasta ahora no se han confirmado cierres, pero se prevé que la vialidad se interrumpa al paso de la marcha. Las calles que podrían verse afectadas son:

5 de Mayo

Circuito Plaza de la Constitución

José María Pino Suárez

20 de Noviembre

Se estima que el contingente arribe a la plancha del Zócalo cerca de la 1:00, cuando la presidenta Sheinbaum dará su mensaje.

Alternativas viales

Para evitar contratiempos, los automovilistas pueden tomar las siguientes rutas:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier

Congreso de la Unión

Arcos de Belén

¿AMLO estará en la Marcha del Tigre?

En una de sus conferencias matutinas recientes, la presidenta Sheinbaum descartó que Andrés Manuel López Obrador asistiera al Zócalo para este festejo. Interrogada al respecto, la mandataria se enfocó en el libro más reciente de su antecesor, Grandeza: “Está muy interesante el libro del presidente López Obrador, por cierto, muy interesante. Ya lo estoy leyendo; se los recomiendo, porque realmente es una visión desde ahora sí que el origen del Universo”.

