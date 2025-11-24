Tras el triunfo de Fátima Bosch en el certamen Miss Universo 2025, se encendió la polémica de un presunto fraude, incluso se comentó que el Gobierno de México habría intervenido para conseguirle el título a la mexicana.

Respecto a esto, entre risas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó en su conferencia matutina de este lunes que su gobierno haya intervenido para que la tabasqueña ganara el concurso, con el objetivo de hacer una cortina de humo ante los problemas que hay en México, como se ha afirmado en redes sociales y diversos medios.

A pregunta expresa de un reportero, la mandataria federal llamó a la población a no hacer caso a este tipo de noticias falsas.

La jefa del Ejecutivo federal reiteró sus felicitaciones a Fátima Bosch y señaló que más allá de los cuestionamientos a este tipo de concursos, la nueva Miss Universo tiene el mérito de levantar su voz cuando trataron de minimizarla.

"¿Usted o alguien de su gobierno compró el certamen de Miss Universo para hacer una cortina de humo, Presidenta?", se le preguntó.

"Ay, es hasta ridículo. Evidentemente no, es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas", dijo.

¿Qué hará Fátima Bosch como Miss Universo?

Lo que el público ve durante la final del certamen: el glamour, los brillos, la corona y ser reconocida como la mujer más bella, son solo el principio del rol. Una vez que la candidata recibe la corona comienza una apretada agenda que incluye cambiar de residencia.

La principal responsabilidad de Miss Universo es representar a la organización ante medios, eventos importantes y campañas. Su imagen se convierte directamente en la de la empresa y su asistencia a alfombras rojas, ruedas de prensa y foros internacionales se hace imprescindible.

A la par, debe cumplir con actividades humanitarias como: encabezar programas sociales, visitar distintas ONGs, hospitales, fundaciones y participar en campañas de donación para diferentes causas.

También funge como embajadora comercial de Miss Universo, protagonizando distintas campañas para los patrocinadores de la organización.

Sobre su sueldo, Bosch no recibirá un salario tradicional. Su paga consiste en una cantidad global que cubre gastos como vivienda (un departamento en Nueva York), comida, honorarios por apariciones, transporte, entre otros y que ronda entre los 60 mil y 250 mil dólares al año.

Asimismo contará con patrocinio de ropa, estilistas asignados, productos de belleza sin costo y un "glam team" que se encargará de su aspecto.

