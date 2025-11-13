CFE anuncia apagón masivo HOY 13 de noviembre; ¿cuánto durará y qué zonas afectará?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un apagón masivo programado para este jueves 13 de noviembre, que afectará a varias colonias del Estado de Yucatán, con una duración estimada de 11 horas sin servicio de energía eléctrica.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar y la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Yucatán, la suspensión del servicio comenzó en las primeras horas de este jueves y se extenderá hasta las 18:00 horas , debido a trabajos de modernización realizados por el personal de la CFE.

Por ello, las autoridades locales exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y a no alarmarse , ya que una vez concluidos los trabajos se restablecerá por completo el suministro de energía eléctrica.

“Agradecemos su comprensión ante las posibles molestias y les invitamos a mantenerse atentos a los avisos oficiales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, compartió en un comunicado la Secretaría de Obras Públicas.

Las zonas afectadas por el apagón son aquellas cercanas a la glorieta City Center. A continuación, te compartimos las colonias que se quedarán sin luz:

San Ramón Norte

Benito Juárez Norte

Santa Gertrudis Copó

Residencial Cocoyoles

Punta Lago

City Center

La Isla

Temozón Norte

Santa Rita Cholul

No obstante, aunque se prevé que el servicio se restablezca completamente a las 18:00 horas, al tratarse de un proceso paulatino, algunas de las áreas señaladas podrían tardar más en recuperar la energía.

Ante esto, la CFE recomienda que, mientras se restablece el servicio, se mantengan los aparatos electrónicos desconectados, se abran lo menos posible las puertas del refrigerador para conservar la temperatura, se tengan a la mano linternas o velas y se adquieran pilas de emergencia en caso de que el evento se prolongue.

Con estas acciones, la Comisión Federal de Electricidad busca mejorar la infraestructura eléctrica en el Estado y garantizar un servicio más eficiente y seguro para los usuarios.

Aunque el apagón temporal representa una molestia, las autoridades reiteran que estas labores son necesarias para fortalecer la red de distribución y evitar futuras interrupciones prolongadas.

