Calendario escolar 2026-2027: Fechas tentativas del nuevo ciclo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el anteproyecto del Calendario Escolar 2026-2027, documento que establece de manera preliminar la organización del próximo ciclo para las escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria y secundaria en México.Entre los aspectos que contempla se encuentran las fechas tentativas para el inicio y fin de clases, los periodos vacacionales, los días de suspensión de actividades, las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), la entrega de boletas de evaluación y el periodo de preinscripciones para el siguiente ciclo escolar. Aunque el calendario ya fue difundido en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria, la SEP aclaró que todavía no tiene carácter oficial, ya que el acuerdo correspondiente deberá aprobarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Hasta entonces, las fechas podrían sufrir modificaciones. De acuerdo con el anteproyecto, el ciclo escolar 2026-2027 comenzaría el lunes 31 de agosto de 2026 y concluiría el viernes 9 de julio de 2027.El calendario contempla 185 días efectivos de clase para las y los estudiantes de educación básica.Antes del regreso a las aulas, el personal docente participaría en la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, programada del 24 al 28 de agosto de 2026.El documento establece dos periodos vacacionales:Vacaciones de invierno Vacaciones de Semana Santa El anteproyecto contempla los siguientes días de suspensión oficial de labores:Como es habitual, las y los estudiantes no asistirían a clases durante las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, programadas para el último viernes de los siguientes meses:La SEP propone tres periodos para la entrega de boletas:El anteproyecto también contempla que las preinscripciones para ingresar a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo escolar 2027-2028 se realicen del 2 al 12 de febrero de 2027.La SEP recordó que las fechas corresponden a un anteproyecto, por lo que aún podrían modificarse antes de su publicación definitiva.El Calendario Escolar 2026-2027 será oficial únicamente cuando el acuerdo correspondiente aparezca publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), proceso que se prevé ocurra en las próximas semanas. EE