Calendario escolar 2026-2027: Fechas tentativas del nuevo ciclo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el anteproyecto del Calendario Escolar 2026-2027 , documento que establece de manera preliminar la organización del próximo ciclo para las escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria y secundaria en México.

Entre los aspectos que contempla se encuentran las fechas tentativas para el inicio y fin de clases, los periodos vacacionales, los días de suspensión de actividades, las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), la entrega de boletas de evaluación y el periodo de preinscripciones para el siguiente ciclo escolar.

Aunque el calendario ya fue difundido en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria, la SEP aclaró que todavía no tiene carácter oficial, ya que el acuerdo correspondiente deberá aprobarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Hasta entonces, las fechas podrían sufrir modificaciones.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con el anteproyecto, el ciclo escolar 2026-2027 comenzaría el lunes 31 de agosto de 2026 y concluiría el viernes 9 de julio de 2027.

El calendario contempla 185 días efectivos de clase para las y los estudiantes de educación básica.

Antes del regreso a las aulas, el personal docente participaría en la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, programada del 24 al 28 de agosto de 2026.

Vacaciones del ciclo escolar 2026-2027

El documento establece dos periodos vacacionales:

Vacaciones de invierno

Del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027.

Las clases se reanudarían el 7 de enero de 2027.

Vacaciones de Semana Santa

Del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

El regreso a clases sería el 5 de abril de 2027.

Puentes y suspensión de clases

El anteproyecto contempla los siguientes días de suspensión oficial de labores:

16 de septiembre de 2026.

2 de noviembre de 2026.

16 de noviembre de 2026.

25 de diciembre de 2026.

1 de enero de 2027.

6 de enero de 2027.

1 de febrero de 2027.

15 de marzo de 2027.

5 de mayo de 2027.

Fechas del Consejo Técnico Escolar (CTE)

Como es habitual, las y los estudiantes no asistirían a clases durante las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, programadas para el último viernes de los siguientes meses:

25 de septiembre de 2026.

30 de octubre de 2026.

27 de noviembre de 2026.

29 de enero de 2027.

26 de febrero de 2027.

30 de abril de 2027.

28 de mayo de 2027.

25 de junio de 2027.

¿Cuándo entregarán las boletas de calificaciones?

La SEP propone tres periodos para la entrega de boletas:

Del 23 al 26 de noviembre de 2026.

Del 16 al 19 de marzo de 2027.

Del 8 al 9 de julio de 2027.

¿Cuándo serán las preinscripciones para el ciclo 2027-2028?

El anteproyecto también contempla que las preinscripciones para ingresar a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo escolar 2027-2028 se realicen del 2 al 12 de febrero de 2027.

Aún no es el calendario oficial

La SEP recordó que las fechas corresponden a un anteproyecto, por lo que aún podrían modificarse antes de su publicación definitiva.

El Calendario Escolar 2026-2027 será oficial únicamente cuando el acuerdo correspondiente aparezca publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), proceso que se prevé ocurra en las próximas semanas.

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