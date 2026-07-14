Apagones en Yucatán: vecinos BLOQUEAN importante avenida en protesta por cortes de luz

El hartazgo por los apagones en Yucatán alcanzó este martes al transporte público.

Vecinos del poniente de Mérida bloquearon la avenida Mérida 2000 y el encierro de unidades de la empresa Mobility Mérida, lo que dejó sin servicio a cinco rutas del Va y Ven durante más de seis horas. Es el sexto cierre de calles en 14 días como protesta por la falta de energía eléctrica.

YT

Usuarios alterados

Los manifestantes colocaron piedras, conos, llantas, ramas y hasta un colchón sobre la vialidad, esto debido a que, de acuerdo con sus denuncias, llevaban dos días sin electricidad en sus casas.

Asimismo, la Agencia de Transporte de Yucatán informó que se suspendieron estas rutas:

La R87 Santiago-Clínica Esperanza-Petronila

La R92 Avenida Jacinto Canek-Almendros-UPY

La R96 Animaya-Bicentenario

La R112 77-Sambulá y la R113 66 Amapola

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Todas están conectadas con Ciudad Caucel, por lo que miles de usuarios quedaron varados.

Poco después de las diez de la mañana de este martes, regresó la luz; ante ello, los vecinos liberaron las vialidades y las cinco rutas reanudaron operaciones.

"No es que seamos peleoneras o revolucionarios; tenemos que hacer estas manifestaciones para que nos hagan caso", dijo la señora Alegría Alcocer.

"Estamos hartos de remedios, queremos soluciones; de lo contrario, volveremos a hacer estas protestas las veces que sean necesarias y cada vez peor", apuntó.

Por su parte, el director de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner, informó que hace un par de días se recibieron más de 700 reportes de fallas eléctricas.

JM