Gusano barrenador llega a Chihuahua; confirman primer caso en Hidalgo del Parral

Un primer caso de gusano barrenador fue confirmado este martes en el estado de Chihuahua por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.

Mauro Parada Muñoz, titular de dicha secretaría, detalló durante este martes, que el caso se habría presentado en un becerro en el municipio de Hidalgo del Parral.

El funcionario estatal afirmó que para llevar a cabo la detección del contagio de forma oficial se realizaron rigurosos análisis de laboratorio, los cuales fueron practicados en conjunto por personal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad

Agroalimentaria (Senasica).

De acuerdo con lo que detalló, el caso se habría confirmado el fin de semana pasado y el lunes se llevaron a cabo las muestras biológicas para su correspondiente secuenciación genética.

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"Este fin de semana se tuvo el primer caso de sospecho del gusano barrenador, el día de ayer (lunes) se mandaron a nuestras las larvas que se consiguieron del caso sospechosos y el día de hoy nos confirman que sí tenemos este tema del gusano barrenador en el estado de Chihuahua", explicó el funcionario.

Detalló que, aunque se detectó un caso, se continuará con las acciones de prevención y protocolos que se llevan a cabo en Chihuahua desde que se dio el cierre de las fronteras para evitar la propagación de este gusano que ya fue detectado también en Texas.

Además, las autoridades estatales y federales dieron a conocer que se tendrá el despliegue de un cerco sanitario y medidas de control biológico , con la intención de contener la propagación de la plaga y así no poner en riesgo la producción ganadera local.

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"Lo más importante es que los productores reportan cualquier sospecha. Ese es uno de los objetivos del trabajo preventivo que realizamos desde hace dos años: generar confianza, capacitar y contar con mecanismos que permitieran actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad", señaló.

El funcionario enfatizó que la administración estatal mantiene una política de máxima vigilancia sanitaria para proteger al sector pecuario, por lo que las acciones de prevención nunca se relajaron, aun cuando Chihuahua permanecía libre de esta plaga.

Explicó que el comportamiento del gusano barrenador está estrechamente relacionado con factores climáticos , ya que las corrientes de viento y las tormentas pueden favorecer el desplazamiento de la mosca transmisora a grandes distancias, por lo que la prevención permanente resulta indispensable.

Como parte del protocolo federal y estatal, personal especializado ya trabaja en el saneamiento del rancho donde se detectó el caso, mediante la limpieza y tratamiento del sitio afectado.

JM