Con la llegada de las vacaciones de verano, el Gobierno de Jalisco presentó una amplia oferta de cursos, talleres y actividades recreativas para niñas, niños y adolescentes durante 2026. L a programación incluye opciones gratuitas y de bajo costo enfocadas en deporte, ciencia, tecnología, arte, naturaleza, idiomas y desarrollo de habilidades.

La mayoría de las actividades se realizarán entre julio y agosto en distintos municipios del estado, con cupo limitado y registro previo.

Cursos deportivos para niñas, niños y adolescentes

El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) ofrecerá cursos de verano del 20 de julio al 14 de agosto en seis polideportivos.

Las actividades están dirigidas a menores de 3 a 15 años e incluyen más de 18 disciplinas deportivas como natación, futbol, atletismo, baloncesto, voleibol y artes marciales, además de dinámicas temáticas relacionadas con el Mundial de Futbol.

Las sedes son:

Polideportivo Alcalde

CODE II

Polideportivo Revolución

Polideportivo Paradero

Polideportivo López Mateos

Polideportivo Metropolitano

Los costos van de mil 890 a tres mil 465 pesos, además del seguro y la credencial.

Cursos de verano gratuitos de la Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación Jalisco contará con varias opciones sin costo para estudiantes.

Talleres de Ciencias Exactas

Del 27 de julio al 7 de agosto habrá cursos presenciales y virtuales para estudiantes de primaria y secundaria.

Entre los talleres destacan:

Resolución de problemas matemáticos

STEAM

Emprendimiento

Botiquín de escritura

Ajedrez

El registro permanecerá abierto hasta el 15 de julio o hasta agotar lugares.

Jalisco Bilingüe

Del 20 al 31 de julio se impartirán cursos para practicar inglés mediante actividades lúdicas.

Están dirigidos a estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato, Escuelas Normales y docentes.

Tecnología, robótica y Roblox durante el verano

La oferta tecnológica incluye talleres gratuitos de:

Robótica

Realidad virtual

Producción audiovisual

Habilidades digitales

Programación

Uno de los cursos más llamativos será Roblox Studio para principiantes, dirigido a mayores de 12 años, donde aprenderán diseño 3D y programación básica.

También habrá actividades familiares para desarrollar habilidades digitales.

Talleres de arte, música y cultura

La Secretaría de Cultura ofrecerá:

Más de 60 talleres en la Escuela de Artes Jalisco.

Actividades en más de 200 bibliotecas públicas.

Cursos de música, danza, teatro, literatura y artes visuales.

Los talleres estarán dirigidos a personas desde los 6 años, con opciones gratuitas y cuotas de recuperación de entre 400 y 700 pesos.

Verano en bosques, parques y espacios naturales

Las niñas y niños también podrán participar en actividades ambientales organizadas por la Agencia de Bosques Urbanos.

Entre ellas destacan:

Senderismo.

Observación de flora y fauna.

Educación ambiental.

Rallys recreativos.

Cultura vial.

Campamentos.

Actividades deportivas.

Habrá sedes en:

Bosque Los Colomos.

Parque Metropolitano.

Parque Luis Quintanar.

Parque El Deán.

Bosque La Primavera.

Planetario Lunaria y ciencia interactiva

El Planetario Lunaria realizará un programa especial dedicado a la exploración espacial.

Las actividades incluirán:

Talleres sobre la Luna y Marte.

Experiencias de realidad virtual.

Ciencia interactiva.

El costo será únicamente el de ingreso al recinto:

15 pesos para niñas y niños.

para niñas y niños. 50 pesos para adultos.

MiBici Kids enseñará ciclismo urbano

El programa MiBici Kids continuará durante el verano con clases gratuitas para aprender a andar en bicicleta y desarrollar habilidades de movilidad segura.

Las sesiones serán los domingos en la Vía RecreActiva Guadalajara para menores de 3 a 15 años.

Talleres sobre igualdad y convivencia

La Secretaría de Igualdad Sustantiva ofrecerá el curso "Verano Sin Etiquetas", enfocado en:

Igualdad de género.

Educación emocional.

Cultura de paz.

Prevención de la violencia.

Convivencia digital segura.

Las actividades serán gratuitas y con cupo limitado.

¿Qué actividades gratuitas habrá este verano en Jalisco?

Entre las opciones sin costo destacan:

Talleres de matemáticas.

Inglés.

Robótica.

Realidad virtual.

Bibliotecas.

Senderismo.

Educación ambiental.

MiBici Kids.

Actividades culturales.

Programas de igualdad.

Campamentos recreativos.

Talleres de ciencia y tecnología.

La mayoría requiere registro previo debido al cupo limitado.

¿Dónde consultar todos los cursos de verano 2026?

El Gobierno de Jalisco informó que toda la oferta de actividades puede consultarse en el portal oficial de Cursos de Verano 2026, donde también se encuentran disponibles los enlaces de inscripción, fechas, sedes y requisitos para cada programa.

EE