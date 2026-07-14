Con la llegada de las vacaciones de verano, el Gobierno de Jalisco presentó una amplia oferta de cursos, talleres y actividades recreativas para niñas, niños y adolescentes durante 2026. La programación incluye opciones gratuitas y de bajo costo enfocadas en deporte, ciencia, tecnología, arte, naturaleza, idiomas y desarrollo de habilidades.La mayoría de las actividades se realizarán entre julio y agosto en distintos municipios del estado, con cupo limitado y registro previo.El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) ofrecerá cursos de verano del 20 de julio al 14 de agosto en seis polideportivos.Las actividades están dirigidas a menores de 3 a 15 años e incluyen más de 18 disciplinas deportivas como natación, futbol, atletismo, baloncesto, voleibol y artes marciales, además de dinámicas temáticas relacionadas con el Mundial de Futbol.Las sedes son:Los costos van de mil 890 a tres mil 465 pesos, además del seguro y la credencial.La Secretaría de Educación Jalisco contará con varias opciones sin costo para estudiantes.Del 27 de julio al 7 de agosto habrá cursos presenciales y virtuales para estudiantes de primaria y secundaria.Entre los talleres destacan:El registro permanecerá abierto hasta el 15 de julio o hasta agotar lugares.Del 20 al 31 de julio se impartirán cursos para practicar inglés mediante actividades lúdicas.Están dirigidos a estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato, Escuelas Normales y docentes.La oferta tecnológica incluye talleres gratuitos de:Uno de los cursos más llamativos será Roblox Studio para principiantes, dirigido a mayores de 12 años, donde aprenderán diseño 3D y programación básica.También habrá actividades familiares para desarrollar habilidades digitales.La Secretaría de Cultura ofrecerá:Los talleres estarán dirigidos a personas desde los 6 años, con opciones gratuitas y cuotas de recuperación de entre 400 y 700 pesos.Las niñas y niños también podrán participar en actividades ambientales organizadas por la Agencia de Bosques Urbanos.Entre ellas destacan:Habrá sedes en:El Planetario Lunaria realizará un programa especial dedicado a la exploración espacial.Las actividades incluirán:El costo será únicamente el de ingreso al recinto: El programa MiBici Kids continuará durante el verano con clases gratuitas para aprender a andar en bicicleta y desarrollar habilidades de movilidad segura.Las sesiones serán los domingos en la Vía RecreActiva Guadalajara para menores de 3 a 15 años.La Secretaría de Igualdad Sustantiva ofrecerá el curso "Verano Sin Etiquetas", enfocado en:Las actividades serán gratuitas y con cupo limitado.Entre las opciones sin costo destacan:La mayoría requiere registro previo debido al cupo limitado.El Gobierno de Jalisco informó que toda la oferta de actividades puede consultarse en el portal oficial de Cursos de Verano 2026, donde también se encuentran disponibles los enlaces de inscripción, fechas, sedes y requisitos para cada programa. EE