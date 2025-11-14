Caída masiva de Bait por segundo día consecutivo; ¿que pasó hoy?

Los clientes de la compañía de telefonía reportaron este viernes a través de redes sociales la caída del servicio por segundo día consecutivo de loperador móvil virtual Bait y otras corporaciones que utilizan la red de Altán Redes.

Alrededor del mediodía, los reportes en Downdetector alcanzaron un pico de más de mil informes correspondientes a las fallas del servicio.

¿Cuál fue el problema reportado?

Con un 88% de los reportes de usuarios, el problema más notorio fue la falta de señal, seguido por fallas con la conexión a internet móvil y de telefonía.

vista de las notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas. ESPECIAL

La mayoría de los informes de fallas provenían de los principales centros urbanos del país:

Ciudad de México

Monterrey

León

Guadalajara

Toluca

Merida

León

Puebla

Hasta el momento, ni Bait ni Altán Redes -la empresa mexicana responsable de diseñar, desplegar, operar y comercializar la Red de Todos- han informado sobre la causa de las fallas reportadas por los usuarios.

Recientemente, la UNAM alertó sobre posibles afectaciones a los sistemas de telecomunicaciones a raíz de una reciente tormenta solar, el evento tuvo lugar hace un par de días y se esperaba que el impacto de las partículas cargadas contra la tierra provocara afecciones de esta índole. Es posible que las fallas fueran una consecuencia de la intensa actividad solar, aunque de momento la empresa no se ha pronunciado.

¿Qué es Bait?

La Red de Todos inició operaciones comerciales en marzo de 2018 mediante la celebración de su primer contrato para la prestación de servicios mayoristas de telecomunicaciones. Cuenta con cobertura en todo México, centros de distribución a lo largo del país y ofrece distintos planes para empresas, negocios, familias e individuos.

Desde entonces, Altán Redes ha firmado 38 contratos con más de 29 clientes, entre ellos Bait, que actualmente es el OMV con la mayor cantidad de suscriptores en México.

TG