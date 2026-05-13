Cae en Coahuila un operador del Cártel del Noreste

La Fiscalía de Coahuila informó la detención en Monclova de Juan "N" uno de los presuntos operadores principales del cártel del Noreste.

Según información estatal, la detención, el martes 12 de mayo, se derivó de los trabajos de investigación realizados por la policía estatal de Coahuila en una estrecha coordinación con la fiscalía del Estado.

Juan "N" es identificado como uno de los operadores principales del cártel del Noreste, quien ha operado en los estados de Nuevo León y Tamaulipas e intentaba realizar actividades ilícitas en Coahuila, según comunicado de las autoridades de Coahuila.

La detención fue realizada por los delitos de suministro de narcóticos y amenazas; él es originario de Monclova.

Con protocolos establecidos, las corporaciones realizaron un cerco estratégico sobre un domicilio en la colonia Carranza de Monclova, para posteriormente detenerlo.

Para dicha localización, el área de inteligencia trabajó con drones y tarjetas de identificación, para confirmar la identidad de Juan "N".

Derivado de una orden de cateo emitida por un juez de control, se realizó el mismo en un domicilio donde se encontraba.

La Fiscalía Estatal, con apoyo perimetral de la Policía Estatal, Grupo de Reacción Centro (GRC), así como de la Policía Municipal de Monclova aseguraron dos armas cortas, así como dos DVR de diversas marcas.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público local de la Fiscalía General del Estado.

MF