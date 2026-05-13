México planea elevar la producción de energías renovables

El Gobierno de México planea ampliar la participación del sector privado en la industria energética, luego de que la demanda por proyectos mixtos superase ampliamente las expectativas iniciales dentro de su estrategia de infraestructura.

Durante un foro realizado en la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, explicó que el interés por este tipo de esquemas —que combinan inversión pública y privada— fue casi cinco veces mayor a lo previsto.

Según detalló el funcionario, el Gobierno buscaba inicialmente desarrollar alrededor de siete gigavatios en proyectos mixtos, pero recibió propuestas que alcanzaron los 34 gigavatios, lo que obligará a replantear la asignación de capacidad dentro del plan energético.

¿De qué forma participará el sector privado en la industria energética?

Este resultado, calificó, representa una señal clara del interés del sector privado por participar en el desarrollo de infraestructura energética en el país, particularmente en proyectos vinculados con energías limpias.

En ese sentido, el Plan México contempla un portafolio donde el sector energético concentra más de la mitad de los proyectos, incluyendo la generación de 22 mil 129 megavatios de energía renovable y seis mil 145 megavatios destinados a almacenamiento.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, señaló que el nuevo modelo energético busca mantener la rectoría del Estado, pero integrando al sector privado mediante mecanismos estructurados, transparentes y con respaldo institucional.

Energías renovables del 24% al 38%

La funcionaria explicó que México pretende elevar la generación con fuentes renovables del 24% al 38% en 2030, además de electrificar al 99,9 % de los hogares mexicanos antes de 2029. Aseguró que la participación privada es necesaria para acelerar esos objetivos "complementaria" a la inversión pública.

Según la funcionaria, el Estado mantendrá el 54% de la generación eléctrica y facilitará el 46% de la inversión requerida con participación privada mediante simplificación de trámites, digitalización y coordinación institucional.

En el sector eléctrico, el plan inicial de fortalecimiento y expansión hacia 2030 prevé más de 100 proyectos que añadirían alrededor de 32 gigavatios de capacidad al sistema, principalmente renovable. Tras la revisión, quedaron firmes 17 proyectos y otros 34 que entraron por la ventanilla ordinaria, que en conjunto suman cerca de cinco mil megavatios de generación adicional y mil 158 megavatios de almacenamiento.

En febrero de 2026, añadió, se emitió una segunda convocatoria para proyectos mixtos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo contratos de energía de hasta 25 años que garantizan la compra del 70% de la energía por parte de la empresa estatal y permiten vender el 30% restante en el mercado eléctrico.

González Escobar destacó además tres convocatorias ya publicadas: una para proyectos renovables 100% privados, otra para proyectos mixtos con CFE y una tercera para almacenamiento con baterías.

TG