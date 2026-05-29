Desmantelan red dedicada a evasión fiscal y lavado de dinero; algunos inmuebles están ubicados en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el desmantelamiento de la organización delictiva denominada “Del Caballito” , presuntamente dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas para la evasión fiscal.

Operaban mediante empresas fachada

De acuerdo con las investigaciones federales, el esquema era operado por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal a través de despachos especializados, ofreciendo a empresas legalmente constituidas la expedición de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes.

Para ello, constituyeron empresas fachada encargadas de generar facturas apócrifas. A través de estas compañías se recibían recursos económicos que posteriormente eran distribuidos mediante conceptos simulados, evitando el pago de impuestos y reduciendo de manera artificial la carga fiscal de los beneficiarios.

Ocultaban el origen de los recursos

Según la FGR, las empresas facturadoras canalizaban los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías favorecidas, creando un circuito financiero que permitía ocultar el origen del dinero, disminuir obligaciones tributarias y mantener un esquema sistemático de facturación falsa que afectaba directamente a la Hacienda Pública.

Realizan operativos en siete Estados

Como parte de la investigación, las autoridades desplegaron a 440 elementos para ejecutar cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

Los operativos formaron parte de las acciones para desarticular la estructura financiera y operativa de la organización.

FGR

Ocho personas fueron detenidas

Durante las diligencias fueron detenidos Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes presuntamente integraban la organización criminal.

Las autoridades señalaron que Maikol “N” y Salvador “N” serían los posibles líderes de la red dedicada a operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos.

Aseguran dinero, vehículos y propiedades

Como resultado de los cateos, hasta el momento se han asegurado 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas.

Además, fueron decomisadas diversas cantidades de dinero en distintas divisas, entre ellas aproximadamente 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones financieras de la organización y la posible participación de más personas o empresas relacionadas con el esquema.

EE