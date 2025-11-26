El 25 de noviembre de 2025, el alcalde de Ciudad Obregón, Javier Lamarque Cano, hizo público que el comediante Brincos Dieras quedaba vetado del municipio, luego de que surgieran señalamientos relacionados con violencia contra la mujer. La noticia provocó de inmediato preocupación ciudadana y una oleada de comentarios en redes sociales.

De acuerdo con el comunicado emitido por la autoridad municipal, la medida responde a la difusión de denuncias por presunta violencia de género, las cuales se consideraron incompatibles con la presencia del artista en espacios públicos de la ciudad. La administración local aclaró que la restricción permanecerá vigente hasta que las investigaciones permitan aclarar por completo lo sucedido.

El alcalde enfatizó que todos los espectáculos que se autorizan en el municipio deben cumplir estándares de seguridad y respeto hacia las mujeres, advirtiendo que acciones similares se aplicarán en casos donde existan reportes de agresión. Con ello, cualquier presentación futura de Brincos Dieras queda suspendida hasta nuevo aviso, con la intención de proteger a sectores vulnerables y atender debidamente las denuncias en curso.

La decisión generó un fuerte debate en plataformas digitales. Mientras una parte de los usuarios respaldó la postura del ayuntamiento como un acto de responsabilidad institucional frente a señalamientos de violencia, otros cuestionaron que se aplicara una suspensión preventiva sin que exista sentencia definitiva.

El caso reaviva la discusión sobre la presión social y mediática que enfrentan figuras públicas cuando surgen acusaciones de este tipo. Actualmente, tanto autoridades como ciudadanía exigen mayor claridad en las investigaciones y sanciones que garanticen la protección de posibles víctimas.

Brincos Dieras, cuyo nombre real es Roberto Carlo Oliva, es un comediante originario de Monterrey que ha ganado proyección nacional gracias a su estilo irreverente y sus presentaciones en diferentes estados del país. No obstante, su trayectoria no ha estado exenta de controversias. En 2024, autoridades de Chihuahua plantearon ajustes a sus reglamentos para sancionar espectáculos considerados misóginos, luego de algunas de sus actuaciones.

El reciente veto en Ciudad Obregón se convierte así en la acción más reciente adoptada por un gobierno local ante las denuncias que enfrenta el artista, en un panorama donde crece la demanda social por respeto y responsabilidad en los espacios públicos.

La suspensión también envía un mensaje contundente sobre la postura de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia de género. Esta decisión podría influir en organizadores y promotores al considerar la contratación de artistas envueltos en polémicas, además de motivar a otras localidades a revisar sus propios criterios para autorizar espectáculos.

