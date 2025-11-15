Bloqueos y cierres carreteros en México HOY 15 de noviembre de 2025

Con el objetivo de que los automovilistas puedan prevenir sus viajes de ocio o de trabajo en autopistas y carreteras de todo México, en esta nota te contamos cuáles caminos permanecen cerrados o con bloqueos este 15 de noviembre, según el organismo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Restablecimiento TOTAL de caminos y carreteras en México

Autopista La Tinaja - Isla, km 40, dirección Isla. El accidente reportado en horas de la madrugada ya fue atendido; el tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

Bloqueos y cierres PARCIALES de caminos y carreteras en México

Libramiento Cuernavaca, km 91, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple).

Libramiento Cuernavaca, km 91, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple).

Autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Acapulco. Registra carga vehicular del km 92 al 96, sin reporte de incidentes.

Autopista Tijuana - Ensenada, km 84, dirección Ensenada. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino).

Autopista México - Querétaro, km 56, dirección Ciudad de México. Reducción de carriles por atención de accidente (caída de motociclista).

Posible bloqueo de carreteras anunciado por campesinos y transportistas

De acuerdo con información reportada por esta misma casa editorial, el pasado martes 11 de noviembre, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) se manifestaron a las afueras del Palacio Nacional para exigir seguridad en carreteras y acciones firmes contra la corrupción y violencia que lapida al país.

El líder del Frente y productor de Chihuahua, Alejandro Rodríguez, denunció a medios que la crisis del campo se ha profundizado a raíz del abandono institucional, los bajos precios de las cosechas y la falta de apoyo a los productores. Es bajo este contexto que los mismos anunciaron un paro nacional total para el próximo 24 de noviembre.

