Sábado, 15 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Bloqueos y cierres carreteros en México HOY 15 de noviembre de 2025

Aquí te contamos cuáles son las carreteras afectadas por cierres totales o parciales en lo que va de esta mañana del 15 de noviembre

Por: El Informador

Te compartimos el breve reporte de bloqueos y cierres carreteros en caminos de México, de acuerdo a lo que reporta Capufe este 15 de noviembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Te compartimos el breve reporte de bloqueos y cierres carreteros en caminos de México, de acuerdo a lo que reporta Capufe este 15 de noviembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Con el objetivo de que los automovilistas puedan prevenir sus viajes de ocio o de trabajo en autopistas y carreteras de todo México, en esta nota te contamos cuáles caminos permanecen cerrados o con bloqueos este 15 de noviembre, según el organismo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Restablecimiento TOTAL de caminos y carreteras en México

  • Autopista La Tinaja - Isla, km 40, dirección Isla. El accidente reportado en horas de la madrugada ya fue atendido; el tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

Bloqueos y cierres PARCIALES de caminos y carreteras en México

  • Libramiento Cuernavaca, km 91, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple).
  • Autopista La Tinaja - Isla, km 22, dirección La Tinaja. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones).
  • Libramiento Cuernavaca, km 91, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple). 
  • Autopista La Tinaja - Isla, km 20, dirección La Tinaja. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). 
  • Autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Acapulco. Registra carga vehicular del km 92 al 96, sin reporte de incidentes.
  • Autopista Tijuana - Ensenada, km 84, dirección Ensenada. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino).
  • Autopista México - Querétaro, km 56, dirección Ciudad de México. Reducción de carriles por atención de accidente (caída de motociclista). 

Posible bloqueo de carreteras anunciado por campesinos y transportistas

De acuerdo con información reportada por esta misma casa editorial, el pasado martes 11 de noviembre, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) se manifestaron a las afueras del Palacio Nacional para exigir seguridad en carreteras y acciones firmes contra la corrupción y violencia que lapida al país.

El líder del Frente y productor de Chihuahua, Alejandro Rodríguez, denunció a medios que la crisis del campo se ha profundizado a raíz del abandono institucional, los bajos precios de las cosechas y la falta de apoyo a los productores. Es bajo este contexto que los mismos anunciaron un paro nacional total para el próximo 24 de noviembre.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones