Bloqueos y cierres carreteros en México HOY 15 de noviembre de 2025

Con el objetivo de que los automovilistas puedan prevenir sus viajes de ocio o de trabajo en autopistas y carreteras de todo México, en esta nota te contamos cuáles caminos permanecen cerrados o con bloqueos este 15 de noviembre, según el organismo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).De acuerdo con información reportada por esta misma casa editorial, el pasado martes 11 de noviembre, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) se manifestaron a las afueras del Palacio Nacional para exigir seguridad en carreteras y acciones firmes contra la corrupción y violencia que lapida al país.El líder del Frente y productor de Chihuahua, Alejandro Rodríguez, denunció a medios que la crisis del campo se ha profundizado a raíz del abandono institucional, los bajos precios de las cosechas y la falta de apoyo a los productores. Es bajo este contexto que los mismos anunciaron un paro nacional total para el próximo 24 de noviembre.