Bloqueos hoy 7 de noviembre, estos son los cierres en carreteras

Desde el pasado 14 de octubre, diversas organizaciones agrícolas mantienen bloqueos en algunas de las principales carreteras del país como parte de una jornada de protesta para exigir precios justos para sus productos, este viernes 7 de noviembre, las movilizaciones continúan en distintos puntos del territorio nacional, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y planificar sus trayectos con anticipación.De acuerdo con información difundida por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), las manifestaciones se desarrollan de manera pacífica y organizada, sin intención de confrontar ni derrocar a ninguna autoridad. En tanto, reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) informan sobre cierres y bloqueos parciales en varios tramos carreteros durante este viernes 7 de noviembre.A continuación, se detallan las vialidades afectadas por las movilizaciones de este día para que los conductores tomen las medidas necesarias y eviten contratiempos en sus desplazamientos.