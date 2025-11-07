Viernes, 07 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Bloqueos hoy 7 de noviembre, estos son los cierres en carreteras

Reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales informan sobre cierres y bloqueos parciales en varios tramos carreteros durante este día

Por: El Informador

De acuerdo con información difundida por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), las manifestaciones se desarrollan de manera pacífica y organizada, sin intención de confrontar ni derrocar a ninguna autoridad. ESPECIAL/X/ @GN_Carreteras

De acuerdo con información difundida por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), las manifestaciones se desarrollan de manera pacífica y organizada, sin intención de confrontar ni derrocar a ninguna autoridad. ESPECIAL/X/ @GN_Carreteras

Desde el pasado 14 de octubre, diversas organizaciones agrícolas mantienen bloqueos en algunas de las principales carreteras del país como parte de una jornada de protesta para exigir precios justos para sus productos, este viernes 7 de noviembre, las movilizaciones continúan en distintos puntos del territorio nacional, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y planificar sus trayectos con anticipación.

De acuerdo con información difundida por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), las manifestaciones se desarrollan de manera pacífica y organizada, sin intención de confrontar ni derrocar a ninguna autoridad. 

Te recomendamos: Sembrando Vida: Fecha oficial del pago en noviembre 2025

En tanto, reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) informan sobre cierres y bloqueos parciales en varios tramos carreteros durante este viernes 7 de noviembre.

A continuación, se detallan las vialidades afectadas por las movilizaciones de este día para que los conductores tomen las medidas necesarias y eviten contratiempos en sus desplazamientos.

  • En Hidalgo, se registra un cierre parcial de circulación cerca del km 106+500 de la carretera Tulancingo-Huauchinango, cerca de la caseta de cobro no. 84, El Tejocotal.
     
  • Cierre parcial de circulación en Autopista México Querétaro, km 66, dirección CDMX.
  • En Puebla se registra cierre parcial de circulación en el km 039+620 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, cerca de la caseta de cobro No. 76 Tehuacán. 
     
  • En Zacatecas se registra cierre total de circulación cerca del km 118+560 de la carretera Aguascalientes-Zacatecas, cerca de la caseta de cobro Vatagrande. 

Lee también: Embajada de Irán niega atentado contra embajadora de Israel en México

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones