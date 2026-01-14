Bloqueo de transportistas Edomex: ¿habrá cierres hoy 14 de enero?

Un grupo de transportistas en el oriente del Estado de México encabezó una jornada de bloqueos con el objetivo de denunciar robo de vehículos, extorsión y complicidad de autoridades. Como consecuencia de la manifestación, los automovilistas tuvieron que anticipar su ruta y buscar alternativas viales, para evitar afectaciones en su vida cotidiana.

A su vez usuarios del transporte público también se vieron afectados ante el bloqueo de transportistas, debido al incremento en los tiempos de traslado, con motivo del alto número de afluencia ciudadana.

Si quieres estar prevenido ante posibles afectaciones a la movilidad urbana, a continuación te informamos si ¿habrá cierres viales hoy 14 de enero debido al bloqueo de transportistas?

La respuesta corta es no, esto con motivo de que los transportistas del Estado de México liberaron este martes carreteras y vialidades primarias en municipios de la zona oriente, luego de acordar con autoridades estatales la instalación de una mesa de trabajo para atender sus demandas. La reunión correspondiente se realizará el próximo jueves 15, donde se revisará el pliego petitorio presentado por concesionarios y operadores de la agrupación Rutas Hermanas.

Las unidades y obstáculos se retiraron de la autopista México-Puebla, la carretera federal México-Puebla, México-Cuautla, México-Texcoco y el Circuito Exterior Mexiquense. En puntos como Bordo de Xochiaca y el canal Río de la Compañía, las vialidades fueron liberadas al mediodía; el servicio del Mexibús Chimalhuacán se restableció de manera gradual por la saturación del carril confinado.

Los bloqueos comenzaron desde el día de ayer a las 10:00 horas en protesta por presuntos actos de extorsión, robo de unidades y abusos cometidos en operativos de tránsito y corralones concesionados. Los transportistas denunciaron cobros de hasta 6 mil pesos por un solo día de resguardo en corralones, presuntamente en complicidad con la policía de tránsito estatal y ministerios públicos.

Además de la México-Puebla y Calzada Ignacio Zaragoza, se registraron afectaciones en el Circuito Mexiquense, carretera México-Los Reyes, Avenida Bordo de Xochiaca, Periférico y Avenida Pantitlán. Durante la mesa de trabajo, los transportistas y autoridades revisarán el pliego petitorio, con especial énfasis en los presuntos actos de corrupción en corralones de la zona oriente del Estado de México.

Con información de El Universal

CT