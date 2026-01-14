Telefónicas piden prórroga para el registro de celulares

Empresas del sector de telecomunicaciones solicitaron una prórroga al Gobierno federal para el inicio del registro obligatorio de líneas móviles en México, en medio de una ola de quejas por presuntas fallas técnicas y vulnerabilidades en los sistemas de las compañías. El proceso, que entró en vigor el pasado 9 de enero, contempla la vinculación de 158 millones de líneas con la CURP de los usuarios, con el objetivo de combatir delitos como la extorsión.

De acuerdo con reportes del sector, la magnitud del reto es considerable: para cumplir en tiempo, sería necesario registrar en promedio 920 mil líneas diarias, considerando que el plazo límite concluye a finales de junio. Antes incluso del arranque formal, operadores minoristas habían solicitado a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aplazar el inicio del programa, argumentando problemas técnicos detectados durante las pruebas del nuevo padrón.

Las inconformidades se intensificaron en redes sociales el mismo día que comenzó el registro, cuando usuarios denunciaron una presunta “mega exposición” de datos personales. En particular, se señaló a Telcel, la mayor operadora del país, por una falla de seguridad que supuestamente permitía visualizar información del titular de una línea con solo ingresar el número telefónico.

Ante ello, Renato Flores, vocero de Grupo Carso, reconoció la existencia de una “vulnerabilidad técnica”, pero aseguró que fue corregida de inmediato y que no hay indicios de filtración de datos personales. Sostuvo de manera oficial que la información de sus clientes está protegida, que cada usuario recibe un código único por SMS para acceder a su registro y que se reforzaron las medidas de seguridad del sistema.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el registro de líneas es responsabilidad de las empresas telefónicas y que éstas deben resguardar la información. Rechazó que el padrón tenga fines de vigilancia y subrayó que se trata de una herramienta para fortalecer la seguridad pública. “La información la guardan las telefónicas y solo se solicita en caso de un delito”.

Hasta ahora, quienes no completen el trámite, a partir del 1 de julio verán suspendido su servicio, aunque el número podrá reactivarse una vez concluido el registro.

Registro

Para registrarte puedes acudir a un centro de atención de tu telefónica. De lo contrario, ésta te enviará un mensaje para que te registres.

Para saber si tu número ya está vinculado a tu CURP:

Revisa tu comprobante y, si hiciste el trámite en línea, la telefónica debió generarte un folio.

Ingresa al portal de tu compañía y verifica el estatus de tu línea.

En las líneas pospago, confirma que tus datos estén activos y correctos.

Si el sistema marca error o CURP duplicada, acude a un centro de atención.

El registro aplica para prepago y pospago.

CT