Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Por qué podrías perder el apoyo en 2026?

Si tu familia cuenta con el respaldo de la Beca Benito Juárez para preparatoria o la Beca Rita Cetina para educación básica, es importante que conozcas las reglas de operación de la Secretaría del Bienestar para asegurar que conserves el apoyo en 2026. Estos programas buscan garantizar que niños y jóvenes de comunidades vulnerables completen su formación académica.

¿Cuáles son los motivos de baja en la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas establece criterios específicos que pueden causar la pérdida de este beneficio para alumnos de nivel básico:

Suspensión de estudios reportada por la escuela o haber recibido ya 30 meses de pago en secundaria. Edad e inscripción: Cuando el beneficiario cumple 18 años o termina el tercer grado de secundaria (si es el único integrante de la familia con el apoyo).

Cuando el beneficiario cumple 18 años o termina el tercer grado de secundaria (si es el único integrante de la familia con el apoyo). Irregularidades: Proporcionar información falsa, documentos apócrifos o detectar duplicidad con otras becas de manutención federales.

Proporcionar información falsa, documentos apócrifos o detectar duplicidad con otras becas de manutención federales. Cobros y renuncias: No cobrar la beca tras un año de su emisión o renunciar voluntariamente al programa.

No cobrar la beca tras un año de su emisión o renunciar voluntariamente al programa. Fallecimiento: En caso de defunción del menor beneficiario si no existen más hijos inscritos en escuelas públicas.

¿Cuáles son los motivos de baja en la Beca Benito Juárez?

Para los estudiantes de educación media superior, las razones para causar baja definitiva incluyen:

Término del apoyo: Haber recibido la beca por el tiempo máximo de 40 meses.

Haber recibido la beca por el tiempo máximo de 40 meses. Estatus escolar: Concluir los estudios de preparatoria o abandonar el plantel educativo.

Concluir los estudios de preparatoria o abandonar el plantel educativo. Documentación: Detectar el uso de documentos falsos o información no verídica.

Detectar el uso de documentos falsos o información no verídica. Pagos vencidos: No retirar los fondos depositados después de un año de concluido el ciclo escolar correspondiente.

¿Se puede tener otra beca al mismo tiempo?

La Beca Benito Juárez es compatible con otros apoyos siempre que tengan objetivos distintos. Puedes mantenerla si recibes estímulos por:

Excelencia académica o deportiva

Actividades culturales

Apoyos otorgados por gobiernos estatales, locales o instituciones privadas

