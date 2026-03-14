Las becas educativas del Gobierno de México siguen operando durante el presente 2026 para estudiantes de distintos niveles escolares. Entre ellas se encuentran la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina, la Beca Benito Juárez para educación media superior y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para nivel superior.

Sabiendo esto, es importante aclarar que abril sí forma parte de los meses con pago, por lo que los beneficiarios de estos programas pueden recibir su depósito correspondiente al segundo bimestre del año durante ese mes, según el calendario habitual de dispersión. El pago para entonces comprende el periodo con marzo, ya que el anterior, que se dio en febrero, cubrió enero.

El único periodo del año en el que no se realizan pagos es el bimestre julio-agosto, debido al periodo de vacaciones en las escuelas.

¿Cuánto pagan las becas Bienestar en 2026?

Beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica

La Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina fue creada tras el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, como parte de los Programas para el Bienestar. Este apoyo sustituyó gradualmente a la Beca Benito Juárez en el nivel básico.

El programa está dirigido a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que están inscritos en escuelas públicas, con el objetivo de fomentar la permanencia escolar y apoyar económicamente a las familias.

En el caso de primaria, las familias que ingresen al programa en 2026 recibirán 2 mil 500 pesos anuales por estudiante, recurso destinado a la compra de útiles escolares y uniformes.

Por su parte, las familias que ya eran beneficiarias desde 2025 o años anteriores continuarán recibiendo mil 900 pesos bimestrales.

Para secundaria, el apoyo consiste en mil 900 pesos bimestrales por estudiante. En familias con dos o más hijos en este nivel, se otorgan 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

Beca Benito Juárez para preparatoria

La Beca Benito Juárez de Educación Media Superior está dirigida a estudiantes inscritos en preparatorias o bachilleratos públicos.

El programa otorga mil 900 pesos bimestrales por estudiante para apoyar la continuidad de los estudios. Al igual que otros programas educativos, no se realiza depósito durante el bimestre julio-agosto.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Para estudiantes universitarios existe la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, destinada a jóvenes que estudian en instituciones de educación superior prioritarias y en situación de vulnerabilidad.

El apoyo económico es de 5 mil 800 pesos bimestrales por estudiante, con depósitos realizados durante cinco bimestres del año.

Debido a su esquema de pagos, abril sí forma parte de los periodos en los que se entregan los apoyos, por lo que los beneficiarios de estos programas pueden recibir su depósito correspondiente al bimestre con marzo, específicamente durante el cuarto mes de 2026.

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