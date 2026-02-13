Beca Rita Cetina: ¿qué hacer si no recogiste la tarjeta a tiempo?

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los estudiantes de secundaria beneficiados de la Beca Rita Cetina concluyó hace unos días, con más de un millón de plásticos entregados de manera directa y sin intermediarios.

Esta beca forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este año 2026, la beca se otorgará también a estudiantes de primaria de planteles públicos.

El programa tiene el objetivo de apoyar económicamente a las familias para fomentar la permanencia escolar de las niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar la conclusión de sus estudios. La entrega de los recursos en el año se realiza por cinco bimestres, sin contar el periodo vacacional.

Para los estudiantes que sean "beneficiarios de continuidad", esto es que ya tengan antigüedad en el programa, la beca ofrecerá un monto de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por alumno o alumna adicional inscrito, mientras que aquellos que reciban su primer depósito, el pago será triple, de 5 mil 700 pesos.

¿Qué hacer en caso de no haber recogido mi tarjeta?

Para aquellos estudiantes que no hayan recogido sus tarjetas, se abrirá un periodo de entregas extemporáneo, en el que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez reprogramará citas y notificará las nuevas fechas de entrega.

De acuerdo con la CNBBBJ, las tarjetas no entregadas están seguras, debido a que ya están asignadas a las madres, padres y tutores que realizaron el registro de los nuevos becarios. Estas personas son las que deberán presentarse a recoger la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Qué documentos se debe presentar?

Los documentos que deben llevarse para recoger la tarjeta donde se realizarán los depósitos correspondientes al apoyo económico mensual para estudiantes son:

Identificación oficial vigente de la persona que realizó el registro (original y copia).

Acta de nacimiento de la madre, padre o tutor, así como del estudiante (copia).

CURP de la madre, padre o tutor, así como del alumno o alumna (copia).

Comprobante de domicilio vigente (copia).

Luego de recibir el plástico, se recomienda cambiar el NIP y guardar el plástico en un lugar seguro, pues a través de este medio de pago se enviará el apoyo económico del programa. La tarjeta se activará por si sola con el primer pago que se reciba.

CT