Beca Rita Cetina: ¿qué estados entregan la tarjeta el fin de semana?

La Beca Rita Cetina es un programa prioritario del Gobierno de México para apoyar económicamente a familias con estudiantes de educación básica, el objetivo de la misma es el asegurar que ningún alumno abandone la escuela por falta de recursos. Este fin de semana, aquellos que ya cuenten con el registro previo de este apoyo económico, podrán acudir por su tarjeta de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, la entrega se llevará a cabo este sábado 17 de enero de 2026. A continuación, te informaremos si vives en alguno de los estados que realizarán la entrega el día anteriormente mencionado o si deberás esperar un poco más para acceder a tu tarjeta. La distribución del plástico comenzará en los estados de Querétaro, Sonora, Veracruz, Estado de México y Zacatecas. Para más detalles, te brindaremos un listado de las sedes oficiales que harán la distribución a los beneficiarios. Agua Prieta San Miguel de Horcasitas Hermosillo Nogales Pedro Escobedo Las siguientes escuelas deben acudir las 2:30 PM en la Delegación de Programas para el Bienestar, ubicada en José Ma Iglesias 202, Centro en Pachuca de Soto. CT