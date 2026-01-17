Beca Rita Cetina: ¿qué estados entregan la tarjeta el fin de semana?

La Beca Rita Cetina es un programa prioritario del Gobierno de México para apoyar económicamente a familias con estudiantes de educación básica, el objetivo de la misma es el asegurar que ningún alumno abandone la escuela por falta de recursos.

Este fin de semana, aquellos que ya cuenten con el registro previo de este apoyo económico, podrán acudir por su tarjeta de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, la entrega se llevará a cabo este sábado 17 de enero de 2026. A continuación, te informaremos si vives en alguno de los estados que realizarán la entrega el día anteriormente mencionado o si deberás esperar un poco más para acceder a tu tarjeta.

Entrega de tarjetas de Beca Rita Cetina 17 de enero 2026

La distribución del plástico comenzará en los estados de Querétaro, Sonora, Veracruz, Estado de México y Zacatecas. Para más detalles, te brindaremos un listado de las sedes oficiales que harán la distribución a los beneficiarios.

Entrega de tarjetas en Sonora

Agua Prieta

Secundaria General Núm. 2 a las 9 am

San Miguel de Horcasitas

Telesecundaria 61 a las 8 am

Benemérito de las Américas a las 8 am en la Telesecundaria 61

Fortunato Siaruqui Quijano a las 11 am en la Telesecundaria 61

Telesecundaria 235 a las 12:30 pm

Telesecundaria 60 a las 11:00 am

Hermosillo

Prof. Horacio Soria Larrea a las 9 am

Jose Angel Hurtado Acuna a las 2 pm

Maria Teresa Hinojosa De Ochoa a las 9 am

Nogales

José Ramón Salcedo Enriquez a las 9 am

Entrega de tarjetas en Querétaro

Pedro Escobedo

Auditorio Pedro Escobedo a las 8 am

Entrega de tarjetas en Estado de México

Plaza Cívica de San Lorenzo Tetlixtac (únicamente para las escuelas que hayan sido convocadas)

Entrega de tarjetas en Veracruz

Carlos Castillo Bretón a las 7 am

Jaime Torres Bodet a las 7 am

Escuela Secundaria General Núm. 7 a las 7 am

Ricardo Flores Magón a las 7 am

Álvaro Galvéz y Fuentes a las 9 am

Entrega de tarjetas en Hidalgo

Las siguientes escuelas deben acudir las 2:30 PM en la Delegación de Programas para el Bienestar, ubicada en José Ma Iglesias 202, Centro en Pachuca de Soto.

Telebachillerato Comunitario San José Tepenene

Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Hidalgo Plantel Epazoyucan

Centro de Educación Media Superior a Distancia Mineral del Chico

Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Hidalgo Plantel Mineral del Chico

Media Superior a Distancia Mineral del Monte

Cientificos y Tecnologicos del Estado de Hidalgo Plantel Omitlan

Telebachillerato Comunitario San Antonio El Paso

Colegio de Bachilleres Plantel Tellez

Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Hidalgo Plantel Zempoala

