¿Hay contingencia? Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 22 de enero

La temporada de invierno es propicia para la inversión térmica —el desajuste entre capas de aire frío y caliente en la atmósfera— y la consecuente permanencia de partículas contaminantes en el aire, principalmente durante las primeras horas del día. Sin embargo, este año la Ciudad de México ha logrado evitar episodios prolongados o recurrentes de contingencia ambiental.

Este jueves, la calidad del aire es buena y el programa Hoy No Circula, diseñado para disminuir y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles, se aplicará de manera habitual, conforme a su modalidad de jueves.

Está prohibida la circulación para los vehículos con:

Vehículos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 o 2

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, el programa también aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era “buena”, aunque con un nivel de riesgo moderado por la presencia de contaminantes PM₂.₅.

Las estaciones de monitoreo Merced y Santiago Acahualtepec —ambas en la capital del país— se mostraban en color amarillo (aceptable), el resto, en verde (bueno).

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

