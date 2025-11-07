Banxico vuelve a bajar tasa de interés

El Banco de México (Banxico) bajó nuevamente su tasa de interés en 25 puntos base, tal y como lo esperaba la mayoría del mercado, con lo cual se colocó en 7.25%.

Es la tercera vez consecutiva que el banco central mexicano reduce en un cuarto de punto la referencia que sirve para determinar el costo del dinero prestado.

Pero en lo que va del 2025 ya son siete ocasiones que ha disminuido el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria; tres de 25 puntos base y cuatro de medio punto.

La encuesta de Citi anticipó este movimiento con 36 de los 37 analistas participantes.

Fue en febrero pasado cuando el Banco de México inició su ciclo de bajas con 50 puntos base, cuando la tasa objetiva se encontraba en 9.50%.

La decisión de política monetaria de Banxico se da una semana después de que la Reserva Federal de Estados Unidos ajustó sus tipos de interés por segunda vez para dejarla en un rango de entre 3.75% y 4%.

También a un día de que el Inegi difunda el reporte de la inflación de todo el mes de octubre cuyo indicador se colocó en 3.63% a tasa anual en la primera quincena, con los mayores aumentos de precios en electricidad, transporte aéreo y servicios turísticos en paquete.