Bancos pedirán identificación en retiros y depósitos a partir de esta cantidad

A partir del 1 de julio de 2026, los bancos en México implementarán la obligación de solicitar identificación oficial y un dato biométrico a cualquier persona que realice depósitos o retiros en efectivo superiores a 140 mil pesos, informó el pasado miércoles la Asociación de Bancos de México (ABM).

El presidente del organismo, Emilio Romano, explicó que la medida busca prevenir fraudes y garantizar que los recursos no sean empleados en actividades ilícitas.

“Recomendamos que a partir del 1 de julio de 2026 se identifique a cualquier persona que deposita o retira dinero en efectivo a partir de 140 mil pesos, a través de una identificación oficial y por lo menos un dato biométrico”, detalló.

Romano subrayó que esta iniciativa “va más allá de la regulación vigente”, ya que pretende fortalecer la prevención del lavado de dinero y consolidar la estabilidad del sistema bancario mexicano. Añadió que la propuesta no solo contribuye a impedir operaciones ilegales, sino que también favorece la digitalización de la economía y limita el uso excesivo de efectivo, un recurso que podría ser empleado en actividades delictivas.

El directivo explicó que el Comité de Asociados de la ABM aprobó un conjunto de recomendaciones adicionales, entre las que destaca la implementación de una plataforma de intercambio de información en tiempo real para detectar transacciones sospechosas, posicionando a México como uno de los primeros países en aplicar esta tecnología.

Asimismo, la ABM sugirió que las transferencias internacionales se realicen únicamente entre cuentahabientes y propuso que el sector financiero mantenga reuniones periódicas con autoridades nacionales e internacionales para reforzar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero.

El anuncio se produce en medio de recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacia CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico de fentanilo. Romano aclaró que, según la información oficial del FinCEN, “los dos bancos y la casa de bolsa mencionados son los únicos involucrados en esa investigación”.

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó multas superiores a 185 millones de pesos a estas tres instituciones financieras, tras detectar irregularidades operativas durante la investigación internacional.

La ABM enfatizó que estas medidas tienen como objetivo proteger al sistema financiero mexicano, fomentar la transparencia en las operaciones en efectivo y fortalecer la confianza de los usuarios en la banca nacional.

