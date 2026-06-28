Autopista México-Puebla: ¿Qué quieren manifestantes que la cerraron?

El colapso total de la autopista México-Puebla mantiene varados a miles de automovilistas este domingo debido a un bloqueo masivo de manifestantes, quienes exigen la liberación inmediata de tres personas detenidas.

Caos vial por el cierre total de la autopista México-Puebla

La movilidad en una de las arterias viales más transitadas e importantes de la República Mexicana se encuentra completamente paralizada durante la jornada de este 28 de junio. Un numeroso grupo de inconformes tomó la decisión de interrumpir el tránsito vehicular de forma indefinida.

Esta acción ha generado filas kilométricas de autos particulares, autobuses de pasajeros y camiones de transporte de carga pesada que se dirigían a sus destinos. El estancamiento afecta la conectividad logística y comercial entre el centro y el sureste del territorio nacional.

Ante la gravedad del bloqueo carretero, elementos de la Guardia Nacional y personal operativo de Caminos y Puentes Federales (Capufe) se desplegaron en la zona afectada. Su objetivo es resguardar la seguridad de los usuarios varados y buscar establecer canales de comunicación eficientes.

Sin embargo, hasta el corte de los reportes viales de esta tarde, el paso de las unidades automotoras permanece totalmente obstruido en ambos sentidos de la vialidad. Esto ha obligado a los cuerpos de seguridad a implementar desvíos de emergencia hacia vías alternas que ya se reportan saturadas.

#PreucaciónVial en #Puebla se registra cierre total de la circulación tras presencia de personas cerca del 089+000 de la carretera México-Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/0qEwPFQ381— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 28, 2026

La exigencia de los manifestantes: Liberación de tres personas

El motivo fundamental que originó esta drástica medida de presión social es de carácter estrictamente legal y comunitario. Los pobladores que mantienen el cerco sobre la cinta asfáltica argumentan que la protesta radical es la única vía efectiva para ser escuchados.

La demanda central y no negociable del movimiento civil es la liberación inmediata de tres personas originarias de la región. De acuerdo con los testimonios de los inconformes, estos ciudadanos fueron detenidos de manera presuntamente injusta por las corporaciones policiacas en fechas recientes.

Los familiares y vecinos de los imputados acusan la existencia de severas irregularidades en el debido proceso penal. Por tal motivo, exigen la intervención directa y urgente de las instancias de gobierno correspondientes para revisar minuciosamente los expedientes judiciales.

La decisión de cerrar por completo la autopista México-Puebla busca presionar a los jueces y a la Fiscalía General para que ordenen la libertad de los detenidos. Los civiles advierten firmemente que no retirarán los obstáculos ni las pancartas hasta obtener un acuerdo oficial firmado.

Ubicación exacta del conflicto: El corte a la circulación se localiza en un tramo estratégico de la vía que conecta de forma directa al Estado de México con la entidad poblana.

Demanda de la comunidad: La liberación inmediata y sin condiciones de tres ciudadanos que consideran recluidos de manera arbitraria por la autoridad.

Afectaciones colaterales masivas: Pérdidas económicas cuantiosas por el retraso en la entrega de mercancías y miles de viajeros civiles atrapados bajo los rayos del sol.

Despliegue operativo oficial: Presencia de agentes de seguridad vial federal para desviar el flujo vehicular remanente hacia las redes de carreteras estatales y vecinales.

Condición para la reapertura: Establecimiento formal de una mesa de diálogo presencial con funcionarios de alto nivel con capacidad de resolución jurídica.

Rutas alternas y recomendaciones para los automovilistas afectados

Ante la profunda incertidumbre sobre la hora exacta en que se logrará la liberación de la transitada vía de comunicación, los servicios de emergencia y portales informativos urgen a los usuarios a extremar precauciones.

Para los conductores que viajan desde la Ciudad de México, se sugiere utilizar como alternativa la carretera federal libre. Sin embargo, se advierte que dicha ruta opera a muy baja velocidad debido al repentino incremento del flujo vehicular que busca evadir el punto crítico.

Otra opción viable para el transporte ligero es utilizar los caminos rurales y las conexiones que cruzan por los municipios aledaños de la zona volcanes. Es indispensable que la población civil se mantenga al tanto de las actualizaciones emitidas en redes sociales por las dependencias de seguridad vial oficiales antes de salir.

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BB