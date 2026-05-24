La Mataviejitas sale de prisión por problemas de salud

Juana Barraza salió este domingo del centro penitenciario donde permanece recluida para ser trasladada a un hospital ubicado en la alcaldía Iztapalapa, donde recibe atención médica por complicaciones derivadas de insuficiencia renal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el traslado ocurrió con el objetivo de darle seguimiento especializado a su estado de salud. Según las autoridades, dependiendo de su evolución médica y del tratamiento aplicado, podría recibir el alta este mismo domingo y regresar posteriormente al penal.

No es la primera ocasión en que Barraza abandona temporalmente la prisión por motivos médicos. En julio de 2023 fue internada en el Hospital de Xoco luego de sufrir una fractura de fémur tras una caída, aunque posteriormente volvió al centro penitenciario.

La condena contra ‘La Mataviejitas’

En 2008, el sistema judicial dictó una sentencia de 759 años de prisión contra Juana Barraza, considerada una de las asesinas seriales más conocidas del país.

La condena fue emitida después de que se comprobara su responsabilidad en 16 homicidios de mujeres adultas mayores, además de diversos robos a casa habitación cometidos en la Ciudad de México.

El caso generó una fuerte conmoción social y se convirtió en uno de los expedientes criminales más mediáticos en la historia reciente del país.

De luchadora profesional a asesina serial

Antes de convertirse en una figura criminal conocida a nivel nacional, Juana Barraza trabajó como luchadora profesional bajo el personaje de “La Dama del Silencio”.

Nacida en 1958, comenzó a ganar notoriedad durante finales de los años noventa y principios de los 2000 por una serie de asesinatos dirigidos contra mujeres de la tercera edad.

El modus operandi de “La Mataviejitas”

Las investigaciones revelaron que Barraza se hacía pasar por enfermera, trabajadora social o servidora pública para ganarse la confianza de mujeres adultas mayores y lograr entrar a sus viviendas.

Una vez dentro de los domicilios, presuntamente las asfixiaba y posteriormente robaba dinero y pertenencias de valor.

Su captura ocurrió en enero de 2006, luego de ser sorprendida mientras huía de la escena de uno de sus crímenes en la alcaldía Venustiano Carranza.

El caso marcó un precedente en la historia criminal mexicana y provocó un amplio debate sobre seguridad, vulnerabilidad de adultos mayores y perfiles criminales en el país.

EE