Aseguran drogas, armas y químicos en operativo en Culiacán

En distintos operativos efectuados en la capital del estado de Sinaloa, se logró la detención de cuatro civiles con armas y drogas y se ejecutó una Orden Técnica de Investigación en un inmueble, donde se aseguró ocho cilindros metálicos, un condensador metálico, un bidón con capacidad de 50 litros y diversas sustancias químicas.

Las autoridades informaron que en el cateo a un inmueble en la colonia Progreso, en la que se presume se elaboraran drogas sintéticas, se encontró un bidón con 50 litros de una sustancia en color azul, con bidón de 50 litros con una sustancia sólida, con las características de la metanfetamina.

Además, se localizó un kilo 300 gramos de una sustancia solida color beige, en un recipiente de plástico, con las características de la metanfetamina, un remolque marca RAM y una camioneta Ford, Tritón V8, color blanco, sin placas de circulación.

En la colonia Ruiz Cortines, las autoridades federales y estatales, en labores de vigilancia observaron a tres personas que bajaban de un vehículo con armas de fuego, por lo que procedieron a su detención inmediata.

Con el despliegue se logró detener a tres jóvenes que portaban cuatro armas de fuego, una de ellas una Draco, calibre 7.62X 39mm, 24 cargadores abastecidos, dos chalecos tácticos con placas balísticas y 79 púas de acero para dañar los neumáticos.

En una colonia de la capital del estado, mediante un patrullaje se detectó que un joven al notar su presencia intento huir, al ser alcanzado y sometido a una inspección, se le encontró una sustancia, con características de metanfetamina, con un peso de 200 gramos.

También, llevaba un envoltorio con 100 gramos de una yerba verde seca, con las características de la marihuana, quince envoltorios con yerba verde, 32 envoltorios con una sustancia color azul, con características de metanfetamina, 25 cartuchos y mil 239 pesos.

MF