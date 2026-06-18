Así se financiarán los Fan Fest gratuitos del Mundial 2026 en la Ciudad de México

La Ciudad de México contará con el respaldo de la iniciativa privada para garantizar la transmisión gratuita de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en los espacios públicos habilitados para los aficionados. La alcaldesa Clara Brugada informó que empresas patrocinadoras aportarán al menos 135 millones de pesos para cubrir los derechos de transmisión de los encuentros proyectados en los 18 Fan Fest distribuidos en la capital.

De acuerdo con la mandataria capitalina, estos recursos serán reintegrados por compañías participantes en las actividades mundialistas, por lo que el gasto no representará una carga directa para el presupuesto público de la ciudad. La medida forma parte de una estrategia que busca ampliar el acceso al torneo más importante del futbol internacional y acercarlo a sectores de la población que no podrán asistir a los estadios.

La inversión total destinada a la operación de los Fan Fest asciende a 180 millones de pesos. De esa cantidad, 135 millones corresponden específicamente a la adquisición de los derechos de retransmisión , mientras que el resto se destinará a infraestructura, logística, equipamiento y servicios necesarios para el funcionamiento de las sedes.

El anuncio se realizó durante una reunión de la Alianza para la Inclusión y la Prosperidad, integrada por más de 30 empresas que colaboran en distintos proyectos relacionados con la celebración del Mundial en la capital mexicana.

Una apuesta por llevar el Mundial a toda la ciudad

Las autoridades capitalinas han planteado como objetivo principal que la experiencia mundialista no se limite a quienes logren conseguir boletos para los partidos. Bajo esta visión, los Fan Fest buscan convertirse en puntos de encuentro comunitario donde miles de personas puedan seguir los encuentros en pantallas gigantes de manera gratuita.

La estrategia forma parte de la iniciativa denominada "sacar el Mundial de los estadios", mediante la cual se pretende descentralizar la experiencia deportiva y acercarla a diferentes alcaldías de la ciudad. Para ello, el gobierno local adquirió los derechos necesarios para retransmitir los encuentros en espacios públicos oficiales.

Entre las sedes más importantes destaca el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, que según cifras oficiales ha registrado asistencias de hasta 55 mil personas durante algunos encuentros del torneo. Este tipo de espacios se han convertido en puntos de convivencia para aficionados nacionales y extranjeros que buscan vivir el ambiente mundialista fuera de los recintos deportivos.

La administración local señaló que la participación de las empresas no se limita únicamente a aportaciones económicas. Algunas colaborarán mediante servicios logísticos, instalación de equipos tecnológicos, suministro de materiales e infraestructura temporal para garantizar el correcto funcionamiento de las actividades.

El impacto económico del Mundial en las ciudades sede

La Copa del Mundo 2026 representa uno de los mayores escaparates internacionales para México en los últimos años. Además de la Ciudad de México, las ciudades de Monterrey y Guadalajara también forman parte de las sedes oficiales del torneo organizado conjuntamente con EU y Canadá.

Especialistas en turismo y economía han señalado que eventos de esta magnitud generan una importante derrama económica gracias al incremento en el flujo de visitantes, la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y el dinamismo comercial asociado a las actividades deportivas y culturales.

Los Fan Fest también forman parte de esta estrategia de aprovechamiento económico y turístico, ya que permiten ampliar la oferta de actividades para residentes y visitantes, generando beneficios para comercios y servicios ubicados en las zonas cercanas a las sedes.

Además del impacto económico, las autoridades han destacado el valor social de estos espacios, al ofrecer alternativas gratuitas de entretenimiento y convivencia durante el desarrollo del torneo. La expectativa es que miles de personas puedan reunirse para seguir los partidos en un ambiente seguro y accesible.

Con la participación de empresas privadas y el respaldo de las autoridades locales, la Ciudad de México busca consolidar una de las experiencias mundialistas más amplias fuera de los estadios, permitiendo que la fiesta del futbol alcance a distintos sectores de la población durante las semanas que dure la competencia.

TG