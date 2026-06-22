Así puedes corregir datos de tu acta de nacimiento por internet paso a paso

Hacer correcciones en un acta de nacimiento ya no requiere largos traslados, múltiples copias de documentos ni acudir varias veces al Registro Civil. Como parte de la estrategia federal para simplificar trámites, ahora será posible solicitar en línea modificaciones y aclaraciones en actas de nacimiento, matrimonio y defunción desde cualquier lugar del país.

La medida forma parte del Programa de Simplificación de Trámites impulsado por el Gobierno de México, que busca reducir requisitos, agilizar procesos y disminuir la necesidad de realizar gestiones presenciales.

¿Qué errores podrás corregir en línea?

A través de la nueva plataforma digital se podrán atender diversos problemas frecuentes relacionados con documentos del Registro Civil, entre ellos:

Nombres o apellidos capturados incorrectamente.

Nombres incompletos en el sistema.

Actas que no aparecen disponibles en línea.

Actualización de datos derivados de sentencias de divorcio.

Vinculación y certificación de la CURP con el acta de nacimiento.

Con este sistema, las personas ya no tendrán que trasladarse hasta el Estado donde fueron registradas para iniciar el procedimiento, ya que todo el proceso podrá gestionarse de forma digital.

Paso a paso para solicitar la corrección

El trámite puede realizarse en pocos minutos siguiendo estas instrucciones:

Crear una cuenta o iniciar sesión en Llave MX.

ngresar los datos de la persona titular del acta.

Adjuntar la documentación requerida en formato digital.

Enviar la solicitud y dar seguimiento desde la plataforma.

Documentos necesarios

Antes de iniciar el trámite es importante contar con:

Cuenta activa en Llave MX.

Identificación oficial vigente del titular del acta.

Copia digital del acta que requiere corrección.

Las identificaciones aceptadas incluyen credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir. Los archivos deberán cargarse en formatos PDF, JPG o PNG.

¿Cuánto tiempo tardará el trámite?

La meta del nuevo esquema es que los procedimientos relacionados con corrección de actas puedan resolverse en un plazo máximo de 60 días, independientemente del estado donde se encuentre registrado el documento.

¿Tiene costo corregir un acta de nacimiento?

El costo puede variar dependiendo de la entidad federativa y del tipo de modificación solicitada.

En algunos estados las aclaraciones administrativas tienen tarifas que van desde poco más de 250 pesos hasta cerca de 500 pesos , por lo que se recomienda consultar los montos vigentes en el Registro Civil correspondiente antes de iniciar el trámite.

Menos requisitos y más trámites digitales

Además de permitir la corrección de actas por internet, la estrategia de digitalización contempla la reducción significativa de requisitos para diversos servicios gubernamentales.

El objetivo es facilitar la atención ciudadana, disminuir tiempos de espera y evitar que las personas tengan que desplazarse largas distancias para resolver errores en documentos oficiales.

En línea, a partir del próximo lunes, será posible corregir errores en actas de nacimiento o solicitar copia de este documento

- El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, anunció el inicio de operaciones de la nueva… pic.twitter.com/mgkjbCnzn7 — Fernando Pérez Corona (@ferperezcorona) June 18, 2026

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