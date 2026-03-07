Así puedes consultar ‘Aliado’, mapa para ver bloqueos en tiempo real por el 8M

Las marchas y manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer suelen ser tumultuosas y variadas. Aunque distintos grupos suelen coincidir en una gran concentración, otros realizan sus propias rutas en horarios diferentes.

Estas circunstancias, además de incidentes de seguridad como daños a la propiedad pública o privada que pueden derivar en consecuencias imprevistas, suelen complicar la movilidad urbana.

Medios de comunicación y redes sociales son muy efectivos para enterarse de calles cerradas y rutas alternas. No obstante, herramientas dedicadas que utilizan tecnología para ofrecer datos actualizados pueden resultar aún más útiles. Tal es el caso de Aliado, una plataforma de logística para transporte de carga y pasajeros que ofrece información en tiempo real.

La plataforma Aliado, desarrollada por Aleph Risk Intelligence, centraliza la información de flotillas comerciales y ofrece herramientas especializadas que les son de utilidad. No obstante, también puede ser utilizada por particulares para encontrar la ruta más corta o evitar puntos conflictivos.

Aspecto de la interfaz de Aliado. ESPECIAL

Resulta especialmente útil su sección de gestión de riesgos, donde se reciben alertas sobre bloqueos, protestas o eventos climáticos en la ruta del usuario.

A diferencia de otros sistemas que dependen de reportes de los propios usuarios, Aliado es una inteligencia artificial que también funciona a partir de telemetría de GPS y predicciones basadas en patrones previamente registrados.

Además de visualizar incidentes en el mapa, la plataforma permite identificar zonas donde el tránsito podría verse afectado por concentraciones, marchas o cortes viales temporales. Esta información puede ser útil tanto para conductores particulares como para repartidores, transportistas o usuarios de servicios de movilidad que necesitan anticipar retrasos y ajustar sus rutas con mayor precisión durante jornadas con alta actividad en las calles.

La plataforma puede ser consultada de manera gratuita, lo que la vuelve una opción útil para planificar traslados y evitar contratiempos, no sólo este fin de semana en que se esperan complicaciones por las marchas del 8M, sino también en el día a día.