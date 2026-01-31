Asesinan a familiares de Mario Delgado en Colima; policía abatió a tres presuntos responsables

Dos mujeres, tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fueron asesinadas a balazos la madrugada de este sábado en su domicilio de la colonia Placetas Estadio, en Colima. Las víctimas fueron identificadas como María Eugenia Geña Delgado y Sheila Amezcua Delgado , quienes se dedicaban a la elaboración y venta de comida casera.

Según los primeros reportes, alrededor de las 05:00 horas, hombres armados irrumpieron en la vivienda ubicada sobre la calle Río Salado y dispararon en repetidas ocasiones, provocando la muerte de ambas.

Tras el ataque, elementos de corporaciones estatales y federales acordonaron la zona y la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes, trasladando los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo). Hasta el momento, no se ha informado sobre detenidos ni el posible móvil del crimen, aunque la investigación se realiza bajo protocolo de feminicidio y con perspectiva de género.

Horas después, en Villa de Álvarez, tres presuntos responsables del ataque fueron abatidos por policías durante un enfrentamiento luego de ser localizados en un vehículo presuntamente vinculado al doble homicidio . En el intercambio de disparos, un agente resultó herido, aunque su estado es estable. Dentro del inmueble se aseguraron armas y prendas que coinciden con los indicios del ataque.

La ceremonia fúnebre para María Eugenia Geña Delgado y Sheila Amezcua Delgado se realizará el domingo 1 de febrero.

