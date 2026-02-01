Adán Augusto López deja coordinación de Morena en el Senado

Este 1 de febrero, el funcionario Adán Augusto López anunció su retiro de la coordinación de Morena en el Senado de la República .

El funcionario aseguró que se trata de una decisión personal que tomó luego de que "se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político electoral rumbo al 2027".

Adán Augusto declaró que desempeñará un trabajo que se venía planteando desde hace tiempo, que es "fortalecer la unidad dento del partido". Dijo que, como lo ha hecho en toda su carrera política, seguirá desempeñándose en trabajo territorial dentro de México.

Lee también: Mario Delgado lamenta asesinato de sus familiares en Colima

Salida pactada

El funcionario aseguró que esta salida fue pactada y dialogada con las y los miembros de Morena.

" Yo platiqué con quien tenía que platicar estas cosas (…) se lo pedí a mis compañeros que me aceptaran que me retirara de mi grupo parlamentario ".

Hasta el momento, la Presidenta Claudia Sheinbaum no se ha propnunciado en redes sociales a respecto.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF