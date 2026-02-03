Asesinan a exsíndica de Tapilula, Chiapas

Tras una discusión de carácter familiar, Epifanía “N”, quien se desempeñó como exsíndica del Ayuntamiento de Tapilula,en Chiapas fue asesinada a balazos. Por este hecho, Shamilee “N”, su nuera, fue señalada como la presunta responsable.

La Fiscalía General del Estado informó que las indagatorias iniciales apuntan a que el crimen se habría originado a raíz de un conflicto doméstico, por lo que la familiar directa de la exfuncionaria municipal fue identificada como principal sospechosa del homicidio.

"La inculpada, a quien se le aseguró un arma de fuego, era nuera de la víctima, y el ilícito se derivó de una discusión familiar", indicó.

Agentes de la Fiscalía General y policías de la Secretaría de Seguridad del Pueblo arrestaron a Shamilee "N" como presunta responsable del homicidio de Epifanía "N", ex síndica de Tapilula".

La institución ministerial refrendó su compromiso de tutelar la vida, la integridad y los derechos humanos de las mujeres en Chiapas.

Con ese objetivo, enfatizó, además se aclararán legalmente todos los hechos "que le sean denunciados", y se garantizará que no haya impunidad.

