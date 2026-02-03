Hace unos momentos, la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima emitió una alerta por la presencia de dragón azul en playas de Manzanillo. Esta especie marina es peligrosa en su interacción con el ser humano por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones y evitar cualquier contacto.

Hasta el momento, las indicaciones se mantienen en estar atentos durante la visita a las playas del municipio y, en caso de sufrir una picadura, llamar de inmediato al 911 o acudir con personal de guardavidas para recibir atención médica. De igual manera, hay que respetar a estos animales y en caso de avistarlos se debe alertar a las autoridades antes de intentar cualquier acción que sea sancionada.

¿Qué tan peligroso es el dragón azul?

Esta especie marina, regresando al dragón azul, mide entre tres y cuatro centímetros y tiene un vistoso cuerpo de color azul. De nombre Glaucus atlanticus, este animal es un nudibranquio pelágico que vive en aguas medias y superficiales y suele evitar el fondo marino y la costa. Sin embargo, puede ser arrastrado por corrientes y avistarse a pocos metros de la playa, como seguramente sucedió en este caso.

El dragón azul también puede ser identificado por el largo tronco con seis apéndices llamados ceratas. Estas extremidades almacenan toxinas de sus alimentos y, en caso de sentirse en peligro, insertan dichas toxinas urticantes en el cuerpo de su amenaza. No obstante, los humanos no somos presa; dicha sustancia urticante solo podrá ingresar al cuerpo humano en caso de manoseo o a través de presión.

La picadura del dragón azul es muy dolorosa. Dicho dolor puede provocar mareos, vómitos, malestar y dolor de cabeza. Se recomienda visitar al médico en cuanto se reciba una picadura de estos animales, sin embargo, las consecuencias no deberían sobrepasar el fuerte dolor que provoca.

