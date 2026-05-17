Aseguran armas y precursores químicos en Culiacán

En acciones ejecutadas por fuerzas federales y estatales en sitios distintos de Culiacán, fue asegurada residencia y un vehículo abandonado, en donde se localizaron 324 litros y más de 310 kilos de diversas sustancias químicas y cuatro fusiles automáticos, 2 mil 495 cartuchos útiles y chalecos tácticos.

Durante un recorrido de vigilancia por el sector habitacional de Valle Alto, en la parte norponiente de Culiacán, elementos del Grupo de Operaciones Especiales, descubrieron una camioneta, con vidrios polarizados abandonada y en su batea se observó en forma inicial varios chalecos tácticos.

Ante el descubrimiento, los elementos estatales procedieron a una revisión más rigurosa, por lo que encontraron cuatro fusiles AK-47, dos mil 495 cartuchos útiles de diversos calibres, cuatro chalecos tácticos, con dos placas balísticas cada uno de ellos, cuatro cascos Keviar, por lo que se procedió al aseguramiento junto con la Ford.F-150.

En una segunda acción, en la que personal del ejército mantenía en vigilancia una residencia de dos pisos en el fraccionamiento la Conquista, peritos e investigadores de la Fiscalía General de la Republica (FGR) procedieron a ejecutar una orden Técnica de Investigación en el inmueble.

Derivado de la inspección de la casa, se localizaron 324 litros y más de 310 kilos de diversas sustancias y precursores químicos, entre ellas destacan cerca de diez kilos de pastillas, presuntamente de fentanilo y algunas otras, con las características de la metanfetamina.

MF