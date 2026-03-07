Apoyo Mujeres Bienestar: Así puedes solicitar la canasta alimentaria

Las mujeres que viven en el Estado de México y tienen entre 50 y 64 años aún están a tiempo de mantenerse dentro del programa Alimentación Bienestar 2026 , una iniciativa que brinda apoyo alimentario y diversos servicios a quienes forman parte del padrón de beneficiarias.

La Secretaría de Bienestar del Estado de México anunció la apertura de un nuevo periodo de registro para que quienes recibieron este beneficio anteriormente puedan confirmar su permanencia y seguir recibiendo la canasta alimentaria, un apoyo que puede entregarse hasta en seis ocasiones durante el año.

Además de los alimentos, el programa contempla más servicios integrales de acompañamiento, entre ellos asesorías psicológicas, jurídicas y nutricionales, con el objetivo de impulsar y reforzar el bienestar y la calidad de vida de todas las beneficiarias.

Por ello, si en 2025 recibiste el apoyo y deseas continuar dentro del programa durante 2026, es importante realizar el trámite dentro del plazo establecido para evitar quedar fuera del padrón.

¿Cómo solicitar la canasta alimentaria del programa?

Las mujeres que ya formaron parte del programa y residen en algún municipio del Estado de México deberán realizar primero un registro en línea, el cual estará disponible hasta el día miércoles 18 de marzo.

El trámite se realiza a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar del Edomex, en el siguiente enlace: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx.

En esta plataforma deberán confirmar su permanencia en el programa Alimentación Bienestar 2026, ingresando datos personales tales como CURP y medios de contacto.

Una vez completado el registro, el sistema permitirá descargar el formato de manifiesto de permanencia y el compromiso para realizar actividades , documentos que serán necesarios para continuar con el proceso.

Posteriormente, las solicitantes deberán acudir al módulo que les sea asignado, el cual aparecerá en su comprobante de registro, para entregar los documentos y concluir el trámite de manera presencial.

¿Qué documentos se necesitan presentar?

Para completar el registro en los módulos del programa, las beneficiarias deberán llevar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente, como credencial para votar; en caso de no contar con ella, se puede presentar pasaporte u otro documento oficial de identidad

CURP o CURP biométrica

Comprobante de domicilio o constancia de residencia (máximo seis meses de antigüedad)

Formato de Manifiesto de Permanencia de Alimentación Bienestar 2026

Formato de compromiso para la realización de actividades para el bienestar

¿Cuándo se darán a conocer los resultados?

Después de completar el registro y entregar la documentación correspondiente, las solicitantes deberán esperar la publicación de resultados, la cual se dará a conocer del miércoles 25 al martes 31 de marzo.

En esas fechas se podrá consultar si las participantes continuarán dentro del programa Alimentación Bienestar 2026 y seguirán recibiendo la canasta alimentaria durante el año.

Si ya fuiste beneficiaria, recuerda que confirmar tu permanencia dentro del plazo establecido es clave para no perder el apoyo, por lo que se recomienda realizar el trámite lo antes posible.

