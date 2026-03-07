Sheinbaum responde a señalamientos de Trump contra México: “Cabeza fría”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este sábado a la ciudadanía mantener “la cabeza fría” frente a las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles” durante una cumbre regional realizada en Miami.

“Lo vemos el lunes, el lunes. Cabeza fría”, respondió la titular del Ejecutivo al ser cuestionada por medios nacionales durante una gira de trabajo para inaugurar un plantel educativo en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México.

Sin abundar en los señalamientos del líder republicano, que este sábado reiteró que “los cárteles están dirigiendo México”, Sheinbaum indicó con calma que abordará el tema el próximo lunes durante su conferencia matutina ante medios de comunicación.

Las preguntas de la prensa surgieron luego de que Trump anunciara la conformación de una coalición militar junto con presidentes latinoamericanos de derecha para combatir a los cárteles. México no forma parte de esta iniciativa, en un contexto de tensiones por la posibilidad de una acción estadounidense contra el narcotráfico en territorio mexicano.

En la inauguración de la reunión 'Escudo de las Américas', el mandatario afirmó que Sheinbaum es una “muy buena persona” con una “voz hermosa”, pero insistió en que los "cárteles mexicanos están impulsando y orquestando mucha de la derrama de sangre y caos en el hemisferio".

Y recordó que en sus llamadas con Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos debe bombardear o enviar tropas estadounidenses para combatir a los carteles mexicanos.

En la iniciativa 'Escudo de las Américas' de Trump, casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe prometieron cooperar con EU para combatir con fuerza militar a los "narcoterroristas", pero el Gobierno mexicano, no invitado al encuentro, se ha negado a operaciones militares estadounidenses en su territorio.

La reunión ocurre tras la captura y muerte en febrero del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', el capo mexicano del narcotráfico más buscado por ambos países, con ayuda de inteligencia estadounidense.

