8M se acerca: Así fue el conversatorio para mujeres policías de la SSC

Como parte de las actividades previas al Día Internacional de la Mujer (8M), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llevó a cabo el conversatorio “Mujeres luchadoras en lo público, mujeres heroínas en lo privado”, un espacio de diálogo y reflexión dedicado a reconocer el papel que desempeñan las mujeres policías tanto dentro de la institución como en su vida cotidiana.

El encuentro fue encabezado por Luis Édgar Trejo Hernández, director general de Derechos Humanos de la dependencia, quien subrayó la importancia de visibilizar la lucha histórica de las mujeres en los espacios públicos , así como los retos que enfrentan diariamente dentro y fuera de su trabajo.

Durante su intervención, el funcionario destacó que las mujeres que forman parte de las corporaciones de seguridad no sólo cumplen funciones operativas en la institución, sino que también enfrentan múltiples responsabilidades en su vida diaria.

“Las mujeres policías no sólo portan un uniforme y cumplen una función institucional, sino que también son trabajadoras, madres, hijas, compañeras, cuidadoras y, muchas veces, sostén de su familia”, señaló.

¿Por qué se realizó este conversatorio?

De acuerdo con la SSC, esta actividad forma parte de las acciones de sensibilización institucional que buscan fortalecer una cultura basada en la igualdad, el respeto y la prevención de la violencia de género dentro de la corporación.

Durante el diálogo se planteó la importancia de conectar la historia de las mujeres que han abierto camino en distintos ámbitos con las experiencias actuales de quienes continúan enfrentando desafíos en su vida profesional y personal.

Las participantes compartieron reflexiones sobre las batallas cotidianas que muchas mujeres enfrentan en su entorno laboral y familiar, así como el papel que desempeñan dentro de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

¿Qué reconocimiento recibieron las mujeres policías?

En el cierre del conversatorio, el director general de Derechos Humanos entregó a las invitadas una figura en forma de catarina, un símbolo que en diversas culturas representa protección, buena fortuna y equilibrio.

El funcionario explicó que este objeto busca reconocer la labor que realizan las mujeres policías al contribuir a la seguridad y al equilibrio social, muchas veces enfrentando condiciones adversas tanto en su vida profesional como personal.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones orientadas a garantizar la protección de los derechos de las mujeres , así como fortalecer las políticas institucionales para prevenir la violencia de género dentro y fuera de la institución.

