Llegó el 31 de diciembre y, con él, la esperanza de que el próximo año sea mejor. En México, la celebración de Año Nuevo 2026 no solo se trata de cenar pavo o lomo (romeritos, bacalo, tamales o pozole, según la región del país); se trata de una serie de rituales y tradiciones que mezclan la fe, la superstición y el buen humor.

Los rituales de Año Nuevo más curiosos de los mexicanos

Los mexicanos se pintan solos para inventar remedios, y en Año Nuevo la creatividad no tiene límites. Según las coloridas creencias, si se quiere que el 2026 no llegue en blanco, hay que entrarle con fe a los rituales, todo sea por asegurar que no falten los viajes, los billetes o, de perdida, un buen amor.

El maratón con las maletas

Es, quizá, el ritual más visual de las colonias mexicanas. Al sonar la última campanada de la medianoche, muchas personas salen a la calle con sus maletas en mano para dar una vuelta a la manzana (o al menos caminar hasta la esquina).

El objetivo es asegurar que el año nuevo venga cargado de viajes y nuevas aventuras.

Dicen que entre más lejos se camine, más lejos será el próximo destino.

El código de colores en la ropa interior

Este es el ritual que abarrota los mercados desde semanas antes. La elección del color de las prendas íntimas define las prioridades para el ciclo que comienza:

Rojo: Para quienes buscan pasión, pareja o consolidar su relación actual.

Para quienes buscan pasión, pareja o consolidar su relación actual. Amarillo: El color del dinero, la abundancia y la prosperidad económica.

El color del dinero, la abundancia y la prosperidad económica. Verde: Salud y esperanza (un color que se ha vuelto popular los últimos años).

Las 12 uvas (y la lucha contra el reloj)

Una tradición heredada pero adaptada. Se deben comer 12 uvas, una por cada mes del año, al ritmo de las 12 campanadas.

El reto es pedir un deseo por cada uva antes de que terminen de sonar las campanas. Pero cuidado con atragantarse, ya que es el momento de mayor adrenalina de la noche.

Barrer hacia afuera y tirar agua

Para quienes buscan una "limpieza energética", este ritual es el indicado. Consiste en barrer desde el interior de la casa hacia la calle para expulsar las malas vibras, penas y negatividad del año viejo. Algunos también lanzan una cubeta con agua hacia la calle para evitar que las lágrimas se queden en el hogar.

¿Realmente funcionan?

Más allá de la mística, los psicólogos sugieren que estos rituales son una especie de refuerzo positivo: ayudan a establecer metas y a visualizar lo que se desea lograr. Sea cual sea el que elijas, lo importante es hacerlo con la firme intención de mejorar.

Y tú, ¿ya tienes listas tus uvas o vas a salir a correr con la maleta? ¡Feliz Año Nuevo!

