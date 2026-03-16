Alimentación para el Bienestar: Requisitos para recibir las despensas gratis; esta es la fecha límite

El tiempo para asegurar la continuidad en el apoyo de Bienestar dirigido a mujeres de 50 a 64 años está por agotarse. Este programa ofrece la entrega de una canasta alimentaria en varias ocasiones, por lo que autoridades han insistido en completar el trámite antes del cierre del registro.

Fecha límite para renovar el apoyo

La Secretaría de Bienestar del Estado de México informó que el proceso de registro en modalidad de permanencia para el Programa Alimentación para el Bienestar, también conocido como Canasta Bienestar, concluye el próximo 18 de marzo de 2026.

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El trámite puede realizarse en línea a través del portal oficial o de manera presencial en los módulos habilitados. Este proceso es indispensable para quienes buscan seguir recibiendo el apoyo durante el próximo año.

Apoyo integral más allá de alimentos

Además de la entrega de la canasta alimentaria —que puede otorgarse hasta en seis ocasiones—, el programa incluye acompañamiento con diversos servicios, entre ellos asesoría jurídica, nutricional, trabajo social, atención gerontológica, fisioterapia y medicina general.

¿Quiénes deben hacer el registro?

Este periodo está dirigido exclusivamente a mujeres que ya forman parte del programa y desean renovar su permanencia. Es decir, no se trata de nuevas incorporaciones, sino de beneficiarias activas que buscan continuar recibiendo el apoyo en 2026.

Para completar el trámite, deberán presentar documentos como acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y el Formato Único de Bienestar debidamente llenado.

Documentos adicionales y resultados

También será necesario entregar el manifiesto de permanencia y el compromiso de participación en actividades del programa, documentos que pueden obtenerse en la página oficial hasta la fecha límite.

Las autoridades indicaron que la continuidad de las beneficiarias dependerá de la disponibilidad presupuestal. Los resultados del proceso se darán a conocer entre el 25 y el 31 de marzo de 2026, cuando se confirme quiénes seguirán recibiendo este apoyo.

Continúa la renovación AQUÍ: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx:3100/#/inicio

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