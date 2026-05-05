¿Qué es una onda de calor? La explicación detrás del clima extremo

Una onda de calor se define como un periodo inusualmente caliente, seco o húmedo, que afecta a gran parte de un territorio. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este evento del clima inicia y termina de forma abrupta.

Para que los expertos lo clasifiquen oficialmente como una onda, las temperaturas extremas deben mantenerse elevadas tanto de día como de noche. Además, su duración tiene que ser superior a tres días consecutivos en una misma zona.

¿Cómo y por qué ocurre exactamente? El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) detalla que el fenómeno nace cuando un sistema de alta presión se instala de manera persistente sobre una región específica.

Esta condición atmosférica actúa como una especie de "tapa". Al bloquear las corrientes de aire, evita la formación de nubes y atrapa todo el calor directamente en la superficie terrestre, elevando los termómetros drásticamente.

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¿A quiénes afecta y dónde golpea con más fuerza?

Aunque este evento puede presentarse en distintas épocas del año, es mucho más frecuente y severo durante la primavera y parte del verano. En México, estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y diversas zonas del norte y sureste son los más castigados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que estos eventos del clima tienen un impacto directo y severo en los seres humanos. Nadie está exento de sufrir los estragos, pero los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas corren un riesgo mucho mayor.

El calor extremo no solo genera incomodidad al salir a la calle o intentar dormir. Las autoridades sanitarias confirman que aumentan drásticamente los casos de enfermedades estomacales, quemaduras solares, insolación y deshidratación severa en la población.

Incluso, si el cuerpo humano no logra enfriarse rápidamente mediante la sudoración, puede presentarse el temido "golpe de calor". Esta condición médica es una emergencia grave que provoca desmayos, confusión mental y, en casos extremos, puede ser fatal.

Sugerencias para protegerte durante una onda de calor

Ante las constantes alertas emitidas por las autoridades de protección civil, la prevención diaria es tu mejor herramienta. Aquí tienes las recomendaciones para cuidar tu salud y la de tu familia durante estos días críticos:

Bebe agua natural constantemente a lo largo del día, incluso si no sientes sed,

No te expongas a la intemperie ni realices actividad física intensa entre las 11:00 y las 16:00 horas, el periodo de mayor radiación solar.

Viste prendas ligeras, holgadas y preferentemente de colores claros. No olvides complementar con sombrero, gorra o sombrilla y lentes de sol.

Usa bloqueador dermatológico con un factor de protección (FPS) mayor a 30 y recuerda reaplicarlo cada dos horas si estás al aire libre.

Refrigera tu comida rápidamente y lávate las manos antes de comer, ya que el calor extremo acelera la descomposición y la proliferación de bacterias estomacales.

Estar bien informados, seguir las indicaciones oficiales y mantener el autocuidado es la única forma de hacer frente a esta realidad climática.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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