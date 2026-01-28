Sergio Torres Félix: ¿Quién es el diputado atacado a balazos en Culiacán?

Este miércoles 28 de enero fueron atacados a balazos dos diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC); Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya en Culiacán, Sinaloa, mientras viajaban en una camioneta, a pocos minutos de salir del Congreso del Estado de Sinaloa, donde participaron en la comparecencia del Secretario del Secretario de Administración y Finanza del Estado.

Te puede interesar: Atacan a balazos a líder estatal y diputada de MC en Sinaloa

El hecho ocurrió pasadas las 12:00 del medio día en el Paseo Niños Héroes, a unas cuantas calles del Palacio Municipal de la ciudad.

Ambos fueron auxiliados y trasladados a un hospital cercano para recibir atención, hasta el momento no se tiene información de sus estados actuales de salud.

¿Quién es el diputado Sergio Torres Félix?

Sergio Torres Félix es un político que nació el 5 de junio 1966 en Culiacán. Fue exmiembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el cual ocupó la Presidencia del Comité Directivo Municipal en 2005, mismo año en el que desempeñó el cargo de regidor municipal en los siguientes dos años posteriores.

Hoy en día forma parte del partido Movimiento Ciudadano, con el que asumió la alcaldía de Culiacán del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016.

Durante su administración se destacó la participación ciudadana a través del Programa Cabildo Abierto, que llevó más de un año motivando un sinnúmero de propuestas por parte de la ciudadanía para mejorar al municipio.

Algunas de sus controversias en su carrera política

Cuando dejó el PRI por MC en el 2020, fue un hecho que fue reprobado por críticos locales quien lo calificaron como “traidor” sugiriendo que su postura opositora actual favorece indirectamente a otros actores políticos o grupos en el poder.

En el periodo en el que fue presidente municipal enfrentó críticas por su estilo de gobierno y supuestas irregularidades administrativas. Se tiene reportado que durante su gestión llegó a enfrentar hasta cuatro intentos de desafuero, de los cuales logró salir librado.

Torres Félix llevó a cabo una campaña “Al 100 x Culiacán”, la cual fue muy criticada por presuntamente usarla para promover su candidatura a la gobernatura de Sinaloa. Actualmente está pendiente una posible sanción por parte del Congreso del Estado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR