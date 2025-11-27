Bloqueos continúan tras seis horas de diálogo entre transportistas y autoridades

A seis horas de haber ingresado a la Secretaría de Gobernación (Segob), los productores y transportistas continúan en una mesa de negociación con autoridades federales, en busca de respuestas a sus demandas mientras mantienen diversos bloqueos carreteros en distintos puntos del país.

Luego de dos intentos fallidos de diálogo con el gobierno federal, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó que las manifestaciones siguen activas. La agrupación señaló que, ante la falta de acuerdos, los participantes no retirarán los cierres.

"Se reforzará la convocatoria del paro hasta que logremos encontrar soluciones al reclamo legítimo por el campo, el agua y la seguridad de los caminos", dijo la ANTAC.

"Esperamos salir con soluciones", dijeron al reconocer la resistencia de quienes se mantienen en los bloqueos.

El productor de Chihuahua y activista Adrián LeBaron advirtió que no van a doblar a los agricultores, ante el bloqueo que mantienen con transportistas en distintos puntos carreteros del país.

"No nos van a doblar", advierte Adrián LeBaron.

Al unirse a las movilizaciones en las que exigen seguridad en las carreteras, precios justos y apoyo al campo, entre otros, LeBaron expresó su rechazo total a la Ley de Aguas.

"Cada vez somos más en pie de lucha. No nos van a doblar porque estamos defendiendo no sólo al campo, es por la vida, por los alimentos, por el futuro de todo un país.

"Las leyes deben ser para mejorar, no para dañar a esta noble actividad que pide el auxilio de todos", externó.

YC