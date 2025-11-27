Alejandro Gertz Manero entrega al Senado la carta de renuncia como titular de la FGR

Luego de varias horas de especulaciones, este viernes en la sesión del Pleno del Senado de la República se confirmará o no la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien desde 2019, funge como Fiscal General de la República.

Durante la rueda de prensa mañanera de este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que recibió "una carta por parte del Senado de la República que estaría analizando", de la que no ahondó en detalles, pero se presume que hablaría de los resultados no ofrecidos por parte de Gertz Manero durante su gestión, y añadió que hablaría de ello mañana viernes.

"Lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República, la estoy analizando con los abogados, Consejería Jurídica, y el día de mañana les informamos. Ha hecho (Gertz Manero) un buen trabajo al frente de la Fiscalía. Nos hemos coordinado en muchos temas, (pero) pienso yo que necesitamos mucho más coordinación de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Hay temas de seguridad, donde es muy importante que haya una coordinación mayor; en eso estamos trabajando desde que llegamos. Entonces vamos a esperar el día de hoy" refirió esta mañana Sheinbaum Pardo.

Según las especulaciones respecto a la renuncia de Gertz Manero, se habló de que Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, fue quien presentó dicha carta a la Presidenta, en la cual hablaba de que "el fiscal no había cumplido cabalmente sus responsabilidades al frente de la FGR".

También se señaló que se había solicitado su renuncia antes de las 14:00 horas, sin embargo, debido a que esto no ocurrió, una comisión se habría dirigido hasta la FGR para instarlo a firmar el documento, regresando al Senado a hacer pública dicha renuncia, sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad se ha atrevido a confirmar tales dichos.

NA