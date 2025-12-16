Alcaldías de la CDMX con alerta por el frente frío 21

El frente frío 21 entró a México el domingo 14 de diciembre y en los próximos días se moverá por la zona del Golfo, dejando lluvias y bajas temperaturas en parte del territorio nacional hasta el miércoles 17, cuando se desplace hacia el norte.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana emitió una alerta amarilla por bajas temperaturas para la madrugada y la mañana de este martes 16 de diciembre.

Ocho alcaldías registrarán temperaturas de entre 4 y 8 grados Celsius entre las 0:00 y las 8:00 horas:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

En esta fase de prevención, las autoridades recomiendan vestir con al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana. Asimismo, sugieren utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Las temperaturas en el sur, poniente y norte de la ciudad aumentarán conforme se acerque el mediodía. Además, existen condiciones para lluvias aisladas durante la tarde.

Efectos del frente frío 21 en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico extendido, válido de las 08:00 horas del martes 16 a las 08:00 horas del miércoles 17 de diciembre, que el frente frío número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste, centro y oriente del Golfo de México, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas y la península de Yucatán. Al final del día, se espera que dicho sistema frontal se desplace hacia el norte del golfo y deje de afectar al país.

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional. No obstante, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche en el norte, noreste y centro del país, con heladas al amanecer en zonas altas, así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y Golfo de Tehuantepec.

