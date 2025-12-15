AICM estrena 12 nuevas puertas de embarque en la Terminal 1

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México puso en funcionamiento este lunes 12 nuevas puertas de embarque en la Terminal 1, junto con sus áreas de espera, como parte del proceso de modernización integral que comenzó en mayo pasado.

Con esta apertura, ya suman 24 salas de abordaje completamente renovadas, lo que equivale a cerca del 70% de las áreas de espera ubicadas en la sección más antigua de la Terminal 1. Las mejoras buscan optimizar la experiencia de los pasajeros y actualizar la infraestructura del aeropuerto.

Las obras incluyeron la renovación total de sistemas eléctricos e hidrosanitarios, la colocación de nuevos pisos, luminarias y plafones, además de acabados modernos, mobiliario nuevo y la habilitación de módulos lactarios.

Los trabajos continúan en distintas zonas

En la Terminal 1, las labores avanzan en el pasillo de conexión entre salas de espera, las fachadas y la sala de preespera Bravo.

En la Terminal 2, la remodelación presenta un avance importante en áreas como el ambulatorio, los pasillos que conectan con los dedos norte y sur, los puntos de inspección de pasajeros, así como las salas de reclamo de equipaje y migración.

X / @AICM_mx

El AICM informó que a partir del 16 de diciembre se cerrarán temporalmente las posiciones 12 a la 18, así como la 21 y 22 de la Terminal 1 , por lo que recomienda a los usuarios llegar con mayor anticipación a ambas terminales.

La remodelación se desarrolla por etapas: la primera se extiende de mayo de 2025 a mayo de 2026, con una pausa durante el Mundial para facilitar la operación , y una segunda fase programada de agosto a diciembre del próximo año.

AICM

EE